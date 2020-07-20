Банда рецидивистов вывозила из Казахстана маски, предназначенные для аптек

В Алматы задержана организованная преступная группа, занимавшаяся вывозом из Казахстана крупных партий медицинских масок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Создавшимся на фоне первой волны эпидемии коронавируса дефицитом средств индивидуальной защиты в своих меркантильных целях решили воспользоваться казалось бы верующие люди.
Так, в рамках совместной КНБ и МВД РК операции пресечена попытка членов организованной преступной группы вывезти из Казахстана крупные партии медицинских масок на общую сумму 38 миллионов тенге. Все задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений, ранее судимые за совершение тяжких уголовных правонарушений.
Защитные маски добыты членами ОПГ путем вымогательства и мошенничества в отношении отечественных и иностранных предпринимателей, которые намеревались обеспечить ими казахстанские аптеки в нужный час. В орбиту их преступного промысла по спекуляции этим востребованным товаром и поиску потенциальных зарубежных покупателей путем угроз были вовлечены отдельные законопослушные граждане.
Примечательно, что полученные преступным путем денежные средства членами ОПГ тратились не на хлеб насущный, а на приобретение дорогих автомобилей и брендовых вещей, посещение ресторанов и другие атрибуты "успешной" жизни.
В рамках возбужденного уголовного дела арестованы и водворены в следственный изолятор трое приверженцев деструктивных течений. Принимаются меры по возмещению ущерба.
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