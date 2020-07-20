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Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Просмотров:875 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Фото из Сети интернет
Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19, заявил РИА Новости известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici), который руководил исследованием итальянских биологов и физиков по данной проблеме.

Препринт, содержащий материалы совместного исследования иммунологов Миланского госуниверситета и специалистов Национального института астрофизики Италии (Inaf), был опубликован в июне с тем, чтобы оперативно познакомить ученых других стран с важной информацией, касающейся пандемии COVID-19.

"На первом этапе исследования мы поместили вирус Sars-CoV-2 в капельки воды, воспроизводя эффект, который возникает во время кашля или чихания инфицированного коронавирусом человека. При этом использовались три различных концентрации вируса. Низкая концентрация примерно соответствовала ситуации, при которой в комнате находится зараженный человек, высокая – положению больного с тяжелой формой COVID-19, очень высокая – вообще не имела аналогов в реальной жизни. Все эти материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне - ультрафиолету С (УФ-С). В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса", – рассказал Клеричи.

Ученый напомнил, что УФ-С полностью поглощается при прохождении солнечных лучей через земную атмосферу. Поэтому свой следующий эксперимент миланские иммунологи поставили уже с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В), то есть с той частью солнечного излучения, которая достигает поверхности Земли, нагревает воздух, а также воздействует на человека, в частности вызывая появление загара.

"Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считанные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%. Что это означает? Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком. Именно этим объясняется нынешнее снижение заболеваемости COVID-19 в Европе и большинстве стран, расположенных в Северном полушарии. Тогда как в Южном полушарии, где сейчас зима и менее активное солнечное излучение, имеет место самый настоящий пик инфицирования, – посмотрите хотя бы на драматическую ситуацию в Латинской Америке", – подчеркнул профессор.

За подтверждением своей гипотезы биологи Миланского университета обратились к специалистам Национального института астрофизики, которым они предложили проверить наличие связи между уровнем солнечной радиации и эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира. По словам Клеричи, астрофизики провели соответствующий анализ за период с 15 января до конца мая текущего года и пришли к выводу, что такая связь, безусловно, существует. Чем больше солнечных лучей достигало земной поверхности, чем выше был уровень УФ-излучения, тем меньше регистрировалось случаев заражения коронавирусом.

"Естественно, есть и исключения. Так, высокий уровень распространения вируса наблюдается сейчас в Индии, Пакистане и Бангладеш. Однако это объясняется муссонным климатом, при котором летом из-за обильных осадков в атмосферу попадает мало солнечных лучей. Кроме того, при изучении нынешней пандемии нельзя игнорировать социальные факторы, связанные с распространенным общественным поведением. Лучший пример этого – ситуация в США, где неприменение защитных мер, несоблюдение социальной изоляции, длительный отказ от ношения медицинских масок, а также массовые манифестации последнего времени привели к настоящей трагедии. Тем не менее эти исключения лишь подтверждают общее правило: при прочих равных солнечная радиация является важнейшим фактором, сдерживающим распространение коронавируса", – отметил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, почти 600 тысяч человек скончались.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 4 )

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  • Актау362
 Expert (Посетители) Сегодня, 13:37
Акимат Актау! Никого не слушайте, продолжайте дезинфекцию микрорайонов. Деньги нужно освоить любой ценой!)))
 
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  • Neo_85
  • Expert
  • OlegVak
 Guz (Посетители) Сегодня, 11:43
Солнце воздух и вода,наши лучшие друзья.
 
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  • Expert
 Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 11:15
Как-то разобщенно в Европе изучают коронавирус. Во Франции уже начали промышленный выпуск накидок для кресел автобусов и кинотеатров, поверхность которых убивает вирус ультрафиолетом. А в Италии только сейчас проверили, что ультрафиолет убивает ковид. Каждый сам по себе работает, не взаимодействуя с соседями.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • Expert
 mer (Посетители) Сегодня, 10:32
Конечно солнечные лучи убивают эти вирусы, но только не у нас. Щас вокруг дома ходят дезинфеторы со своим Ужасным
пылесосом, и поливают землю. Маразм дичайший, но есть ПРОТОКОЛ, и мы его выполним любой ценой, заодно и людей от безделья спасём.
 
 

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