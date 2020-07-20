«Выкапывают соль вёдрами». Казахстанка в ужасе от отдыхающих на розовом озере

«О людской жадности» на розовом озере Кобейтуз в Акмолинской области рассказала женщина, ставшая свидетельницей прямого нарушения правил о сборе соли и глины со дна водоема, на восстановление которых необходимо 15 лет, передает ИА «NewTimes.kz».



«Это место сегодня притягивает туристов. Люди приезжают, восхищаются, фоткаются на каждом квадратном сантиметре, некоторые из них в красивых нарядах. А после 70% гостей раскрывают свои пакеты, достают ведра и выкапывают эту соль, которая и создает розовое цветение», — выразила свое недовольство Таня Шишкина на своей странице в Instagram.



Следом она пояснила, что около озера вывешен плакат, на котором рассказывается об уникальности этого места.



Местные власти убедительно попросили не собирать соль, лечебную грязь со дна водоема, так как таким образом образуются черные дыры, затягивающиеся через 15 лет.



«Вырытые черные дыры на каждом шагу, да и людей, набивающих солью свои тюки, это не останавливает. Хотя сами же 5 минут назад искали «чистенькое» розовое местечко для себя в красивом платье», — пишет Таня Шишкина.



Женщина уточняет, что подобные розовые озера есть в Австралии, Канаде, Испании, однако в перечисленных странах, по ее мнению, иное отношение к природе.



«Нет этих мешков, и «жадности ведер». Увы, такое отношение к природе в Казахстане и в России», — подытожила она.



В заключение, она спрашивает у тех, кто забрал с собой природное достояние, зачем им ведра соли. А также сказала, что прежде чем «материть власть за воровство», стоит обратиться к себе и посмотреть на свое отношение хотя бы к доступным ресурсам.



«Что мы делаем с ними? Так же разворовываем при первой возможности, набивая тюки. А если бы у каждого этого человека с пакетом был доступ к казне? Неужто они думали бы о других, о красоте, о приумножении богатств страны?» — резюмировала Таня Шишкина.



Стоит отметить, что из-за ухудшения обстановки с распространением коронавируса в районе, местный акимат принял решение закрыть озеро для посещения.