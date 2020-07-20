Санврач запретила записывать аудио, снимать фото и видео в больницах Казахстана

Видеозаписи используются "как инструмент давления на медицинских работников", заявила Айжан Есмагамбетова
Пациенты в стационарах могут пользоваться мобильными телефонами, но не имеют права снимать фото, видео и записывать аудио. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.
Депутат мажилиса Снежанна Имашева (член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе) возмутилась новостью о том, что у пациентов в Уральске отбирают телефоны. Она написала в соцсетях, что надо "разобраться с правомерностью и адекватностью такого запрета".
Главный санврач Айжан Есмагамбетова пояснила, что запрета на использование мобильных телефонов в стационарах нет, но фотографировать и снимать видео нельзя. Какой статьей закона она руководствовалась, санврач не уточнила.
"Для пациентов нет запрета на использование мобильных телефонов, но есть запрет на аудио/фото- и видеосъемку в больнице. Объясню, почему. В период пандемии очень часто распространяются видеозаписи из стационаров, на которых запечатлены больные. К сожалению, зачастую видеосъемка ведется без разрешения самих больных, которые не в состоянии дать разрешение на видеосъемку. Таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни", - написала Есмагамбетова.
Видеозаписи используются "как инструмент давления на медицинских работников", продолжила она.
"Зачастую больные, несогласные с лечением согласно утвержденному протоколу, оказывают давление на врачей и медсестер путем осуществления видеозаписи процедур", - заявила санврач.
Запрет на запись аудио, фото- и видеосъемку никак не сказывается на возможности связи пациентов с родственниками и близкими, считает она.
В постановлении она запретила врачам, которые работают в "грязной" зоне, использовать телефоны, часы, наручные украшения. Эти вещи могут стать причиной дальнейшего распространения COVID-19, сказала санврач.
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