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Санврач запретила записывать аудио, снимать фото и видео в больницах Казахстана

Просмотров:604 Опубликовано: Сегодня, 12:27
Санврач запретила записывать аудио, снимать фото и видео в больницах Казахстана
Фото из Сети интернет
Видеозаписи используются "как инструмент давления на медицинских работников", заявила Айжан Есмагамбетова

Пациенты в стационарах могут пользоваться мобильными телефонами, но не имеют права снимать фото, видео и записывать аудио. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

Депутат мажилиса Снежанна Имашева (член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе) возмутилась новостью о том, что у пациентов в Уральске отбирают телефоны. Она написала в соцсетях, что надо "разобраться с правомерностью и адекватностью такого запрета".

Главный санврач Айжан Есмагамбетова пояснила, что запрета на использование мобильных телефонов в стационарах нет, но фотографировать и снимать видео нельзя. Какой статьей закона она руководствовалась, санврач не уточнила.

"Для пациентов нет запрета на использование мобильных телефонов, но есть запрет на аудио/фото- и видеосъемку в больнице. Объясню, почему. В период пандемии очень часто распространяются видеозаписи из стационаров, на которых запечатлены больные. К сожалению, зачастую видеосъемка ведется без разрешения самих больных, которые не в состоянии дать разрешение на видеосъемку. Таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни", - написала Есмагамбетова.

Видеозаписи используются "как инструмент давления на медицинских работников", продолжила она.

"Зачастую больные, несогласные с лечением согласно утвержденному протоколу, оказывают давление на врачей и медсестер путем осуществления видеозаписи процедур", - заявила санврач.

Запрет на запись аудио, фото- и видеосъемку никак не сказывается на возможности связи пациентов с родственниками и близкими, считает она.

В постановлении она запретила врачам, которые работают в "грязной" зоне, использовать телефоны, часы, наручные украшения. Эти вещи могут стать причиной дальнейшего распространения COVID-19, сказала санврач.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:04
Значит есть что скрывать! Эта статья из раздела ,, сопровождение свадебного картеджа полицией на шрафстоянку но в другом направлении,, ))))))
 
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  • tolk
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:55
Надо его снять, сан врача как и акима должен выбирать народ на голосовании.
 
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  • Сергей Владимиров
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 Expert (Посетители) Сегодня, 13:48
Г-жа Есмагамбетова разве не слышала, что за превышение полномочий можно и под суд угодить? И если медработник делает всё правильно чего ему бояться? После таких заявлений санврача надо менять...
 
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  • Freeman81
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 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 13:12
"Зачастую больные, несогласные с лечением согласно утвержденному протоколу, оказывают давление на врачей и медсестер путем осуществления видеозаписи процедур", - заявила санврач.
В таком случае она всегда может доказать, что действовала по протоколу лечения.
А как доказать, что человек лежал на полу или ему не оказывалась помощь. Много таких видео в интернете. Лекарство другим пациентам отдали или была статья купленный ИВЛ аппарат который дали для родственника в итоге оказался у другого пациента.
Обожглась с подачей жалобы на аптеку, которая завышала цены в три раза и чек не давала на руки, поняла в наше время надо снимать все. Хотя бы чтобы доказать свою правоту.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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 Барабашка (Посетители) Сегодня, 13:03
У нас санврачи, стали себя ставить выше Конституции?
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 12:34
Естественно врачи не хотят что бы плачевную ситуацию в палатах снимали на видео и выкладывали в сеть. Только это идёт вразрез словам Цоя который "пел" о народном контроле .
 
 

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