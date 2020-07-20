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Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили в Казахстане

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 13:32
Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Председатель общественного совета ЕНПФ Евгений Сейпульник предложил разрешить вкладчикам пенсионного фонда снять 10 процентов своих накоплений в связи со сложной экономической ситуацией, передает Tengrinews.kz.

"Эпидемия не щадит никого. Уже нет скептиков, утверждающих, что вируса не существует, что все это политические игры и так далее. Я лично за эти несколько месяцев успел посмотреть в глаза смерти (моя семья была в доме, когда он полностью сгорел), испытать беспомощность обеспечить элементарной одеждой моих детей в условиях закрытых магазинов, столкнуться с отсутствием лекарств и еще много с чем, о чем просто не хочется рассказывать", - написал Сейпульник в Facebook.

По его словам, недоверие к фондам в целом, отношение к пенсионным отчислениям как к налогам, экономическая ситуация в стране, с одной стороны, и хорошая работа по управлению пенсионными активами, с другой стороны, требуют согласованности.

"Ситуация заставляет хотя бы в этот момент изменить отношение к накоплениям на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам бороться со своими финансовыми проблемами. Иными словами, я предлагаю задействовать деньги вкладчиков в размере 10 процентов от накоплений ранее выхода на пенсию. (...) Да, средств, накопленных на счетах у основной массы населения на 2020 год, действительно мало, но деньги могут и не потребоваться на том свете. Уверен, что, обеспечив гражданам страны финансовую поддержку в период кризиса, мы создадим необходимые условия для дальнейшего накопления и обеспечения своей старости", - заявил Евгений Сейпульник.

По его словам, досрочное изъятие каждым вкладчиком своих 10 процентов приведет к:

уменьшению консолидированных накоплений в ЕНПФ на 1,7 триллиона тенге;
возможности увеличения средней выплаты с 42 500 тенге до 100 тысяч тенге каждому вкладчику;
повышению доверия со стороны вкладчиков к действиям фонда и Нацбанка.
выходу фонда на новый уровень работы.
"При наличии отработанных программ учета и персонализации счетов почти 10 миллионов вкладчиков внедрение данного предложения не должно вызвать существенных проблем. Выплата 10 процентов от накоплений каждого вкладчика должна рассматриваться как его право, а не обязанность. Но эта опция кому-то может спасти жизнь", - указал он.

Кроме того, Сейпульник предложил законодательно закрепить право вкладчика единожды, вне зависимости от размера накопленных средств, совершить изъятие досрочно.

Сейпульник пообещал инициировать обращение в адрес Президента в случае, если его предложение будет поддержано членами общественного совета.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:53
Да но этих денег нет да и сделать это тебе не разрешат, уж слишком большой процент от них падает ежемесячно. Не для людей эта страна.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • Сергей Владимиров
 Ивановна (Посетители) Сегодня, 13:53
Было предложение от Президента: расформировать пенсионный фонд, пенсионные накопления вкладчиков перечислить на депозиты в банки, проценты ежемесячные начислять на счета, с которых можно снимать ежемесячно и использовать. Вот это хорошее предложение.И не надо содержать большие штаты сотрудников ЕНПФ.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • watlow
  • Космос
  • Сергей Владимиров
 Expert (Посетители) Сегодня, 13:42
Даааа!!! Толковое предложение!
 
 

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