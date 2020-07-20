Казахский ұят стал причиной вспышки коронавируса — Рахимбаев

По словам Айдына Рахимбаева, 1,5 миллиона казахстанцев заболели КВИ.Глава строительного холдинга BI Group Айдын Рахимбаев у себя на странице в Facebook высказал свою точку зрения относительно причин вспышки коронавируса в Казахстане. По его словам, "казахский ұят" стал одной из причин более 1,5 миллиона заболевших COVID-19, передает BaigeNews.kz."Казахский ұят стал одной из причин более 1,5 миллиона заболевших COVID-19 у нас в стране.Откуда такие данные? Давайте расскажу. Дело в том, что у нас в компании BI с конца мая, ведется тотальное тестирование всех наших сотрудников. Собралась, достоверная база еженедельной проверки 5000 человек по всем регионам запада, севера и юга Казахстана, которой нет ни у кого. И на сегодняшний день у нас выявлено около 16 процентов зараженных. Давайте посчитаем в масштабе страны, даже снизив процент в два раза , получится как минимум 1,5 миллион человек зараженных из 18 миллион населения, а не 65 тысяч, как нам показывают. Да, это страшно, но это больше похоже на правду", - написал Рахимбаев на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что в офисах компании сейчас предприняты беспрецедентные меры: три месяца дезинфекции, идеальная чистота и большинство людей на удаленной работе. Однако большинство сотрудников, по его мнению, заразились вне офиса."Одной из причин масштабного заражения - казахский ҰЯТ в период карантина. Дело в том, что ни у какой другой нации нет такой традиции, как у казахов, так часто собираться вместе и устраивать тои : родился ребенок, 40 дней қалжа, 1 год, тұсаукесер, сүндет той, по всем этим поводам маленькие и большие празднования. Пошёл ребенок в первый класс, окончил школу, поступление в университет, и затем каждый день рождения любого казахстанца становится поводом для застолий. Казахская свадьба - отдельная тема, начиная с құдалыков, сырға салу, ұзату, құда күту, свадьба для молодежи, свадьба для стариков, со стороны невесты, со стороны жениха, с общим количеством более 500 человек, а затем многочисленные ответные созывы құдалар, келіншай, и др. Так вот, все эти мероприятия с 29 Мая, после снятия карантина в Казахстане включились по полной, потому что это большой Ұят - стыд, не провести мероприятие, и не позвать гостей не смотря на риски. Это первый большой ұят", - пишет Рахимбаев.Он отметил, что процент заражения коронавирусом среди участников тоев очень высок, поскольку масса людей едят вместе и по несколько часов находятся в одном помещении."Второй большой ұят - это не придти на эти мероприятия даже во время карантина. По нашим казахским традициям обязательно нужно придти, приехать, прилететь из далека. Хотя бы одному человеку от семьи. Оказывается, весь июнь из-за ограничений в ресторанах, люди снимали частные дома и коттеджи, чтобы лишь бы собрать более 30 человек, и лишь бы не было ұят не провести мероприятие на уровне! Я тоже был шокирован, узнав, какой это имел масштаб по всем регионам. Такие хорошие традиции, но они нас подвели", - поделился глава строительного холдинга.Третий ұят, по словам Рахимбаева, заключается в том, что люди боялись признаваться друг другу о том, что заболели КВИ и продолжали заражать других.По его словам послабление карантинных мер привели Казахстан ко второй волне инфекции, что повлекло за собой увеличение смертности."Сейчас середина июля, мы находимся на гребне волны заражения. Даже если сейчас около 1,5 миллиона человек заболевших, то и смертей намного больше, чем в официальной статистике, она не отражает реалии. Из-за дороговизны тестов в городах их делают только 10-20 процентов активного населения, а 50 процентов населения страны, который живет в сельских регионах и малых городах, совсем не имеют к ним доступа. Никакая европейская сильнейшая система здравоохранения и аптек не смогла бы выдержать и обслужить такое количество больных единовременно. Тем более наша слабая . Именно это является причиной коллапса, а наше государство всего лишь пытается бороться с тем, что невозможно. Невозможно пытаться вылечить 1,5 миллионов человек при официальной статистике в 65 тысяч заболевших", - написал Рахимбаев.Он также назвал ошибкой деление больных коронавирусом на бессимптомных и "просто пневмонию"."Это также исказило статистику и успокоило население и службы, это уже преступное вредительство, а не Ұят. Из за этого не были готовы и больницы и аптеки , типа заболевших в 20 раз меньше чем на самом деле и это стало причиной медицинского коллапса в стране.То, что система здравоохранения не была готова, это однозначно, об этом уже все писали. Обидно, что заразились и те, кто не ходил на эти тои, родственники, служащих включая медиков, но оказались контактными, и сами того не подозревая, пострадали именно от этого", - заключил Рахимбаев.По его словам, на рост числа заболевших также повлияло открытие ТРЦ и запуск общественного транспорта.При этом в пользователи высказали сомнения последовательности действий Рахимбаева и стали делиться его празднованиями после сдачи больниц.Фото поделилась пользователь Facebook Arnika AkhmetОтметим, что по последним данным в Казахстане зарегистрировано 68 703 больных коронавирусом, выздоровели 42 388 человек, скончались — 375.В свою очередь корреспондент BaigeNews.kz обратилась с вопросом к Министерству здравоохранения РК об озвученной Рахимбаевым статистике по зараженным COVID-19. Отметим, что в ведомстве статистику в 1,5 миллиона заболевших посчитали не достоверной, однако, пообещали разобраться. В ближайшее время будет опубликован официальный ответ.