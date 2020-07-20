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11 раз меняли протокол лечения коронавируса в Казахстане

Просмотров:900 Опубликовано: Сегодня, 16:14
11 раз меняли протокол лечения коронавируса в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Айнаш Ондирис
11 раз меняли протокол лечения коронавируса в Казахстане. Об этом на онлайн-брифинге в Алматы сообщила врач-инфекционист Тамара Утаганова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Она рассказала о новом протоколе лечения и назвала препараты, от которых отказались врачи.

"Протокол лечения и диагностики коронавируса изменился. Это уже считается 11-я редакция, которой мы пользуемся. Протокол меняется по мере получения опыта, навыков, обмена мнениями с коллегами в мире. У нас в протоколе пересмотрена противовирусная терапия, сейчас "Ремдесивир", "Фавипиравир" включены. Исключены "Гидроксилохлорохин", "Лопиновир", хотя это рекомендованные ВОЗ препараты", - рассказала врач.

Напомним, в Казахстане хотят производить "Фавипиравир" для лечения коронавируса, это препарат, который разработан в Японии.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 20:15
Цитата: Daulet201999
Так определитесь уже что у нас короновирус или пневмония?

ВСЁ!, и большой бардак в медицине и правительстве.

Цитата: OlegVak
Решили на своем народе эксперименты ставить?

Совершено верно...Сам переболел пневмонией, и помощи от медицины ноль..ВСЁ!, на коммерции.
Лечился дома.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Коммунист.
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 19:44
А что нельзя было в самом начале пандемии в РК получить консультацию у тех стран, которые уже успешно проводили лечение? Решили на своем народе эксперименты ставить?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • OlegVak
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:57
А говорят, что на людях эксперименты не проводят!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Коммунист.
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:55
Так определитесь уже что у нас короновирус или пневмония?
 
 

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