11 раз меняли протокол лечения коронавируса в Казахстане. Об этом на онлайн-брифинге в Алматы сообщила врач-инфекционист Тамара Утаганова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Она рассказала о новом протоколе лечения и назвала препараты, от которых отказались врачи.



"Протокол лечения и диагностики коронавируса изменился. Это уже считается 11-я редакция, которой мы пользуемся. Протокол меняется по мере получения опыта, навыков, обмена мнениями с коллегами в мире. У нас в протоколе пересмотрена противовирусная терапия, сейчас "Ремдесивир", "Фавипиравир" включены. Исключены "Гидроксилохлорохин", "Лопиновир", хотя это рекомендованные ВОЗ препараты", - рассказала врач.



Напомним, в Казахстане хотят производить "Фавипиравир" для лечения коронавируса, это препарат, который разработан в Японии.