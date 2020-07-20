Багдат Мусин назначен вице-министром цифрового развития

Багдат Мусин назначен первым вице-министом цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Он будет временно исполнять обязанности министра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



"Премьер-министр Аскар Мамин представил коллективу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначенного постановлением правительства первого вице-министра Багдата Мусина, который будет временно исполнять обязанности министра", - говорится в сообщении.



Мамин подчеркнул, что Глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по цифровизации государственных услуг и отраслей экономики. Особое внимание необходимо уделить вопросам цифровизации сферы здравоохранения и образования. Реализация всех этих важнейших задач имеет большое значение, особенно во время пандемии. В рамках программы "Цифровой Казахстан" необходимо обеспечить качественным интернетом сельские населенные пункты, развивать инновационную экосистему Казахстана.



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Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил Университет имени Демиреля в Алматы по специальности "программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники", а также Казахский институт правоведения и международных отношений.



Мусин работал в АО "НИТ", в Министерстве юстиции, Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций. В апреле 2014 года возглавил АО "Национальные информационные технологии", а в августе 2014 года стал председателем правления АО "Казпочта".



В 2017 году возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, но ушел в 2018 году. По словам Мусина, он ушел из госсектора, потому что хочет реализовывать бизнес-проекты, в том числе на мировом уровне. Кроме того, он был обеспокоен состоянием своего здоровья.



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