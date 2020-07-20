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Духовенство РК сделало заявление по проведению джаназы и похорон в период карантина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:07
Духовенство РК сделало заявление по проведению джаназы и похорон в период карантина
Фото: magic-ezoteric.pro
Согласно канонам шариата, не обязательно совершать джаназа намаз джамаатом.

Духовное управление мусульман Казахстана настоятельно призывает граждан соблюдать все требования, которые сегодня в условиях пандемии предъявляются к проведению джаназа намаза и похоронным процессам и оказывать максимальную поддержку священнослужителям в целях предотвращения угрозы заболевания коронавирусом Covid-19, сообщает zakon.kz.

К сожалению, пандемия коронавируса с каждым днем уносит жизни людей. Как говорится, береженого Бог бережет, поэтому необходимо серьезно отнестись к угрозе этого вируса, ведь небрежное отношение к своему здоровью может оказаться плачевным и для здоровья наших близких.

В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана в соответствии с карантинными мерами, проводимыми в стране, настоятельно призывает граждан соблюдать следующие требования к джаназа намазу и похоронам и оказывать максимальную поддержку священнослужителям в целях предотвращения эпидемии:
1. Омывать тело, обертывать в саван, проводить джаназа намаз и погребение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

2. Посещающим джаназа намаз и похороны носить маски и не обмениваться рукопожатием;

3. Проводить джаназа намаз в течение 5 минут, и сразу после погребения все должны немедленно покинуть кладбище;

4. Не участвовать на джаназа намазе людям преклонного возраста, людям со слабым здоровьем или больным, а также детям школьного возраста;

5. Не собираться на джаназа намазе больше 10 человек, включая всех участников;

Согласно канонам шариата, не обязательно совершать джаназа намаз джамаатом (Фатава Хиндия, 1/223). Совершать джаназа намаз в три ряда является мустахабом. Пророк (ﷺ) сказал: "Грехи покойного мусульманина, над которым совершили джаназа намаз в три ряда, будут прощены" (Имам Тирмизи). Три ряда состоят из семи человек, то есть имам находится впереди, в первом ряду - три человека, во втором - двое, и один сзади (Фатава Татархания, 1/611).
6. Не проводить джаназа намаз в общественных местах, потому что это является макрухом. Джаназа намаз следует выполнять в специально отведенных местах (Фатава Хиндия, 1/226).

7. Приостановить возведение могил и их ограждение, и ограничиться лишь установлением знака над могилой;

В шариате разрешено ставить знак на могилах (надгробие, дерево) и писать имя умершего, чтобы пометить это место (Хашияту ибн Абидин, 2/236). После захоронения своего молочного брата Усмана ибн Мазгуна, Пророк (ﷺ) принес камень и поместил его на могиле у головы умершего, для того чтобы с легкостью найти место могилы (Имам Абу Дауд). Пророк (ﷺ) запретил воздвигать строение и сидеть на могилах (имам Муслим).

8. Приостановить проведение поминальных обедов после похорон, а также конак асы, семь дней, сорок дней, годовщину и т.д. до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране полностью не стабилизируется.

Ислам – священная религия, которая защищает жизнь, здоровье, веру, семью и достоинство человека. Всемогущий Аллах предостерегает: "Не подвергайте себя опасности своими руками" (Сура "аль-Бакара", 195). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Недопустимо причинять вред другим или себе" (Ибн Маджах). Поэтому наша жизнь и здоровье – это Божий дар для нас и сегодня перед каждым из нас стоит задача избежать угрозы инфекционных заболеваний.


Источник: zakon.kz
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