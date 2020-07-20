Появился новый способ подать заявку на 42 500 тенге

Оставить заявление на получение выплаты в 42 500 тенге можно через мобильное приложение банков второго уровня.



Казахстанцы могут подать заявки на выплату 42 500 тенге через приложения банков второго уровня.



"В мобильном приложении Kaspi.kz на главной странице создана возможность отправить заявку. Сервис виден сразу при входе в приложение. Подать заявку через Homebank.kz можно на сайте банка. Здесь и в их мобильном приложении вы также найдете полезную информацию касательно выплаты", - сообщает Telegram-канал eGovHelpRu.



Также заявки можно подать через:



портал Egov.kz;

сайт 42500.enbek.kz;

Telegram-боты;

приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu.

Выплата 42 500 тенге: ответы на самые часто задаваемые вопросы



Кто сможет подать заявки на 42 500:



- работодатели – за наемных работников, которые отправлены в отпуск без сохранения заработной платы;

- индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, чья деятельность была ограничена в связи с усилением карантинных мер, – за себя.



Главное условие – приостановление деятельности и потеря дохода с 5 июля из-за усиления карантина.



Приём заявок - с 17 июля до 1 сентября.



Тем, кому пришло SMS о назначении 42 500 тенге в проактивном формате, достаточно отправить ответ "1" (если человек согласен на выплату).