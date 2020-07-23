Как Казахстан будет выходить из карантина, рассказал глава Минздрава





Алексей Цой предупредил казахстанцев, что мгновенного снятия карантина ждать не стоит. Ограничения будут сниматься постепенноВыход из карантина будет зависеть от того, какой будет ситуация с распространением коронавирусной инфекции на 2 августа. Об этом глава Минздрава Алексей Цой рассказал в эфире программы " Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым" на телеканале "Хабар 24"."Сейчас мы разрабатываем план выхода из карантина и в ближайшее время собираемся озвучить эти подходы. Изучаем международный опыт, очень много экспертов подключено. Изучаем, как другие страны выходили из карантина. Понятно, что это не сразу будет послабление, а мы будем делать это поэтапно. Будем замерять действующую эпидситуацию, смотреть адресно по каждому региону, как там развивается ситуация", - сказал Алексей Цой.По его словам, постепенное снятие карантинных ограничений не исключает, что в определенных регионах с более сложной обстановкой будут вводиться дополнительные меры обеспечения безопасности. Возможны локдауны выходных дней, ограничения по числу сотрудников компаний, одновременно находящихся на рабочих местах, и ряд других.Более детально о том, какие послабления карантина будут сделаны в первую очередь, по словам Алексея Цоя, станет понятно ближе ко 2 авгуcта. Тогда же будет принято решение и о возможном открытии детских садов."Нам надо понимать, какая ситуация будет в Казахстане. Если все у нас будет стабильно, как сейчас, будет динамика по улучшению показателей, то мы, конечно, будем рассматривать вопрос открытия детских садов. Если же у нас будет какая-то вспышка заболеваемости, то мы будем предлагать правительству или госкомиссии продлевать карантин", - уточнил глава Минздрава Казахстана.На данный момент, по словам Цоя, ситуация в республике стабилизировалась. Но детально результаты нынешнего карантина будут понятны не раньше середины августа.