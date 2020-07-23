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Как Казахстан будет выходить из карантина, рассказал глава Минздрава

Просмотров:932 Опубликовано: Сегодня, 11:08
Как Казахстан будет выходить из карантина, рассказал глава Минздрава
Фото © Sputnik / Владислав Воднев
Алексей Цой предупредил казахстанцев, что мгновенного снятия карантина ждать не стоит. Ограничения будут сниматься постепенно

Выход из карантина будет зависеть от того, какой будет ситуация с распространением коронавирусной инфекции на 2 августа. Об этом глава Минздрава Алексей Цой рассказал в эфире программы " Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым" на телеканале "Хабар 24".

"Сейчас мы разрабатываем план выхода из карантина и в ближайшее время собираемся озвучить эти подходы. Изучаем международный опыт, очень много экспертов подключено. Изучаем, как другие страны выходили из карантина. Понятно, что это не сразу будет послабление, а мы будем делать это поэтапно. Будем замерять действующую эпидситуацию, смотреть адресно по каждому региону, как там развивается ситуация", - сказал Алексей Цой.

По его словам, постепенное снятие карантинных ограничений не исключает, что в определенных регионах с более сложной обстановкой будут вводиться дополнительные меры обеспечения безопасности. Возможны локдауны выходных дней, ограничения по числу сотрудников компаний, одновременно находящихся на рабочих местах, и ряд других.

Более детально о том, какие послабления карантина будут сделаны в первую очередь, по словам Алексея Цоя, станет понятно ближе ко 2 авгуcта. Тогда же будет принято решение и о возможном открытии детских садов.

"Нам надо понимать, какая ситуация будет в Казахстане. Если все у нас будет стабильно, как сейчас, будет динамика по улучшению показателей, то мы, конечно, будем рассматривать вопрос открытия детских садов. Если же у нас будет какая-то вспышка заболеваемости, то мы будем предлагать правительству или госкомиссии продлевать карантин", - уточнил глава Минздрава Казахстана.

На данный момент, по словам Цоя, ситуация в республике стабилизировалась. Но детально результаты нынешнего карантина будут понятны не раньше середины августа.




Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Toryn
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:03
Алексей Цой, обеспечти больницы и поликлиники всем необходимым, лекарствами, ИВЛ и прочее что необходимо для лечения короновируса и пневмании. Заболел человек, обратился в больницу или поликлинику и ему оказывается необходимое лечение, оперативное, а не так чтоб родственники бегали, искали, покупали в три дорога. Тогда и будет реальное снижение заболеваемости. Все лекарства под опись и ответственность, ушло лекарство ,,налево,, или не получил больной , так ответственного или врача под суд. Только так можно что то изменить!
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:03
Вперёд ногами желания пока нет, а с такими царями это реально... stena если каждые полчаса они меняют методы лечения...
 
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  • Василий Кравчук
  • Сергей Владимиров
  • Toryn
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:22
Так сказать выйти на перекур и продолжить обратно )
 
 

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