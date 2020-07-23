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Будем готовиться к худшему - Сагинтаев о коронавирусе

Просмотров:488 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Будем готовиться к худшему - Сагинтаев о коронавирусе
Фото ©РИА Новости
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о готовности к худшему сценарию развития распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Градоначальник отметил, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов развития сценария пандемии в Алматы.

"Мы сейчас думаем, что будет осенью. Есть варианты оптимистического прогноза и пессимистического. Но мы лучше пойдем по второму варианту, то есть будем готовиться к худшему. Для этого необходимо также просчитать все, что необходимо: лекарства, средства индивидуальной защиты и так далее. По потребности будем выделять дополнительные деньги", - сказал Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире Almaty TV.

Также аким Алматы отметил, что "неприоритетные" расходы будут исключаться ради борьбы с COVID-19.

"Мы дополнительно начнем строить клинику инфекционную модульную на 300-350 коек. Нашли, каким образом будем финансировать. Сейчас идет перераспределение наших внутренних расходов. Приоритет - это борьба с коронавирусом. Все неприоритетные расходы бюджета исключаются", - добавил градоначальник.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
  • Toryn
 Dimko (Посетители) Сегодня, 13:52
Почему весь мир затарился лекарствами, пока было относительно тихо и нигде вспышек и проблем нет, хотя карантин давно снят и даже масок уже нигде почти не носят в мире, а наши власти успешно все провтыкали... и опомнились когда уже ситуация стала критическая и люди пачками стали помирать?
 
 

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