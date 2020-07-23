Будем готовиться к худшему - Сагинтаев о коронавирусе

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о готовности к худшему сценарию развития распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Градоначальник отметил, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов развития сценария пандемии в Алматы.



"Мы сейчас думаем, что будет осенью. Есть варианты оптимистического прогноза и пессимистического. Но мы лучше пойдем по второму варианту, то есть будем готовиться к худшему. Для этого необходимо также просчитать все, что необходимо: лекарства, средства индивидуальной защиты и так далее. По потребности будем выделять дополнительные деньги", - сказал Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире Almaty TV.



Также аким Алматы отметил, что "неприоритетные" расходы будут исключаться ради борьбы с COVID-19.



"Мы дополнительно начнем строить клинику инфекционную модульную на 300-350 коек. Нашли, каким образом будем финансировать. Сейчас идет перераспределение наших внутренних расходов. Приоритет - это борьба с коронавирусом. Все неприоритетные расходы бюджета исключаются", - добавил градоначальник.