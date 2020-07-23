«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Июля
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.18 KZT
  • €1 = 475.78 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Чего ждать после 2 августа, рассказала главный санврач Казахстана

Просмотров:456 Опубликовано: Сегодня, 13:04
Чего ждать после 2 августа, рассказала главный санврач Казахстана
Фото : СЦК
Решение будет зависеть от эффекта действующего карантина, но, несмотря на это, комиссия рассматривает возможные послабления.


Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос о том, каких мер ждать гражданам после окончания карантина, то есть 2 августа, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос действительно волнует каждого казахстанца. Две недели карантина прошли, нам предстоят еще две недели карантина. От реализации и исполнения этих карантинных мер будут зависеть дальнейшие действия - ужесточение или смягчение. Сейчас межведомственная комиссия под председательством курирующего вице-премьера рассматривает различные варианты смягчения карантинных мер, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

С 5 июля в Казахстане ввели повторный карантин. Позднее премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил, что жесткий карантин продлевают до 2 августа, то есть еще на две недели.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Toryn
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 13:46
На после дня ВДВ лучше не делать прогнозы
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика