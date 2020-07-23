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Почему казахстанцы обязаны носить маски на улице, пояснила главный санврач

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Почему казахстанцы обязаны носить маски на улице, пояснила главный санврач
Фото: freepik.com
Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на площадке в СЦК, сообщила об административной ответственности за отсутствие индивидуальных средств защиты на улице, передает ИА «NewTimes.kz».

«На сегодня в условиях карантина требование ношения масок, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе обязательно. С учетом этого предъявляются требования и привлекаются к ответственности граждане Казахстана, которые эти требования не выполняют», — подчеркнула она.

Санврач отметила, что на сегодня уже доказано, что маска действительно защищает от передачи вируса, потому что КВИ — это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

«На сегодня, я думаю, никто не сомневается о ее высокой контагиозности и высокой заразности. Основные профилактические меры против коронавирусной инфекции — это ношение масок, социальная дистанция и гигиена рук», — напомнила специалист.

Вместе с этим Айжан Есмагамбетова уточнила, в каком документе данные правила прописаны и на основании чего стражи порядка могут оштрафовать за подобное правонарушение.

«В 43 постановлении от 26 июня есть алгоритм использования и утилизации средств индивидуальной защиты, где предписывается ношение масок — в закрытых помещениях и на улице. Также эти требования есть в санитарных правилах», — заключила спикер.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 14:40
А вы гражданам денег выдали на закуп масок? Или на 42500 закупаться?
 
 

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