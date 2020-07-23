Почему казахстанцы обязаны носить маски на улице, пояснила главный санврач

Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на площадке в СЦК, сообщила об административной ответственности за отсутствие индивидуальных средств защиты на улице, передает ИА «NewTimes.kz».



«На сегодня в условиях карантина требование ношения масок, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе обязательно. С учетом этого предъявляются требования и привлекаются к ответственности граждане Казахстана, которые эти требования не выполняют», — подчеркнула она.



Санврач отметила, что на сегодня уже доказано, что маска действительно защищает от передачи вируса, потому что КВИ — это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.



«На сегодня, я думаю, никто не сомневается о ее высокой контагиозности и высокой заразности. Основные профилактические меры против коронавирусной инфекции — это ношение масок, социальная дистанция и гигиена рук», — напомнила специалист.



Вместе с этим Айжан Есмагамбетова уточнила, в каком документе данные правила прописаны и на основании чего стражи порядка могут оштрафовать за подобное правонарушение.



«В 43 постановлении от 26 июня есть алгоритм использования и утилизации средств индивидуальной защиты, где предписывается ношение масок — в закрытых помещениях и на улице. Также эти требования есть в санитарных правилах», — заключила спикер.