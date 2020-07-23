Цой пообещал лично разобраться - компания о жалобе на Минздрав

В конфликт между Управлением здравоохранения Атырауской области и компанией - производителем аппаратов ИВЛ вмешался министр здравоохранения Алексей Цой и пообещал лично разобраться в ситуации, сообщил директор компании в письме к депутату Мажилиса Азату Перуашеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутат Мажилиса Азат Перуашев представил письмо от директора компании - производителя аппаратов ИВЛ в Уральске ТОО "ОралМедРегион".
Ранее Перуашев обратился к премьер-министру Аскару Мамину с жалобой на Министерство здравоохранения.
"Отечественный производитель аппаратов искусственной вентиляции легких заключил контракт на их поставку в Атырау. Но Минздрав требует расторгнуть контракт, так как закупает аппараты ИВЛ в Турции на 30 миллиардов тенге", - написал Перуашев.
В новом письме директор компании рассказал, что в Управлении здравоохранения Атырауской области им устно сообщили, что основанием для расторжения договора является распоряжение заместителя акима области Нурлана Таубаева.
"Наша компания отправила копию договора и копию письма в Минздрав, откуда нам сразу позвонили и сообщили, что министерство никаких распоряжений на этот счет не давало, и министр здравоохранения Алексей Цой лично пообещал нам в кратчайшие сроки помочь разобраться в этой ситуации", - указал директор компании.
Он отметил, что Минздрав выделил компании в помощь юристов и экспертов.
"В настоящее время наша компания при поддержке Министерства здравоохранения готовит пакет документов для разрешения этой ситуации", - пояснил он.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что уделяют большое внимание развитию и поддержке отечественных товаропроизводителей. ⠀ "Вопросы закупок из местного бюджета, в том числе заключение и расторжение договоров не входят в компетенцию центрального госоргана. Министерство здравоохранения ответственно заявляет, что не было каких-либо поручений по расторжению ранее заключенных акиматами договоров по поставке аппаратов ИВЛ", - пояснили в ведомстве на странице в Facebook.
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