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Цой пообещал лично разобраться - компания о жалобе на Минздрав

Просмотров:382 Опубликовано: Сегодня, 16:18
Цой пообещал лично разобраться - компания о жалобе на Минздрав
Иллюстративное фото Tengrinews.kz.
В конфликт между Управлением здравоохранения Атырауской области и компанией - производителем аппаратов ИВЛ вмешался министр здравоохранения Алексей Цой и пообещал лично разобраться в ситуации, сообщил директор компании в письме к депутату Мажилиса Азату Перуашеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутат Мажилиса Азат Перуашев представил письмо от директора компании - производителя аппаратов ИВЛ в Уральске ТОО "ОралМедРегион".

Ранее Перуашев обратился к премьер-министру Аскару Мамину с жалобой на Министерство здравоохранения.

"Отечественный производитель аппаратов искусственной вентиляции легких заключил контракт на их поставку в Атырау. Но Минздрав требует расторгнуть контракт, так как закупает аппараты ИВЛ в Турции на 30 миллиардов тенге", - написал Перуашев.

В новом письме директор компании рассказал, что в Управлении здравоохранения Атырауской области им устно сообщили, что основанием для расторжения договора является распоряжение заместителя акима области Нурлана Таубаева.

"Наша компания отправила копию договора и копию письма в Минздрав, откуда нам сразу позвонили и сообщили, что министерство никаких распоряжений на этот счет не давало, и министр здравоохранения Алексей Цой лично пообещал нам в кратчайшие сроки помочь разобраться в этой ситуации", - указал директор компании.

Он отметил, что Минздрав выделил компании в помощь юристов и экспертов.

"В настоящее время наша компания при поддержке Министерства здравоохранения готовит пакет документов для разрешения этой ситуации", - пояснил он.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что уделяют большое внимание развитию и поддержке отечественных товаропроизводителей.

"Вопросы закупок из местного бюджета, в том числе заключение и расторжение договоров не входят в компетенцию центрального госоргана. Министерство здравоохранения ответственно заявляет, что не было каких-либо поручений по расторжению ранее заключенных акиматами договоров по поставке аппаратов ИВЛ", - пояснили в ведомстве на странице в Facebook.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • arelav_74
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:26
DAD,
Тут цены бы увидеть. Я даже не о качестве может в Турции даже с доставкой дешевле.

zhanino,
Интерес в любом закупе особенно за счет государства присутствует.

kochevneg,
Ежик ни в чем не виноват. lol
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 17:04
Знаете, если честно не верю этому депутату, не удивлюсь, если у него есть интерес на этом предприятии
 
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  • kolu411
  • arelav_74
 kochevneg (Посетители) Сегодня, 16:55
Казалось бы, причем тут коррупция?

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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  • arelav_74
 DAD (Посетители) Сегодня, 16:42
Есть отечественная компания, которая производит аппараты ИВЛ, но нет же, зачем закупать у неё, лучше это сделать в Турции и положить кучу денег себе в карманы. Когда уже за Вас возьмутся...
 
 

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