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Эксперты рассказали, как побороть возникшую после длительного карантина бессонницу

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 17:08
Эксперты рассказали, как побороть возникшую после длительного карантина бессонницу
Фото: freepik.com
Психологи сошлись во мнении, что карантин и изоляция негативно сказываются на психике людей. Ученые Дунайского университета в Австрии провели исследование и выяснили, что ограничения, вызванные пандемией COVID-19, вызвали рост депрессивных симптомов и случаев нарушения сна, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на общественный фонд «Аман-саулык».

Согласно опросу, охватившему 1009 респондентов, которые провели 4 недели в карантине, частота депрессивных симптомов увеличилась с 4% до более 20%.

Похожий рост наблюдается в проявлениях тревожного состояния, частота проявления которых возросла с 5% до 19%.

Помимо депрессивных состояний и повышенной тревожности многие респонденты отметили нарушение сна и бессонницу в период карантина. На этот фактор указало 16% опрашиваемых.

«Тяжелее всех переживают карантин и изоляцию люди, страдающие хроническими заболеваниями. Нарушение привычного графика резко негативно отражается на состоянии их здоровья», — отмечает президент общественного фонда «Аман-саулык» Туменова.

Она также отметила, что те, кто страдает от изоляции, ошибочно пытаются отвлечь угнетенную психику, увлекаясь вредными привычками.

«На карантине многие значительно увеличивают потребление спиртных напитков и сигарет, что, наоборот, является большой ошибкой. Такие люди не подозревают, что увлечение вредными привычками только ухудшит состояние здоровья и сделает выход из карантина, который рано или поздно случится, тяжелым. Считаю, что борьба с депрессивными, тревожными состояниями, бессонницей в изоляции должна быть максимально облегчена с помощью снижения потребления вредной еды, алкоголя, сигарет», — заявила специалист.

Президент общественного фонда подсказала, что если отказаться от вредной привычки тяжело, то нужно стараться максимально снизить вред для организма, истощенного изоляцией.

Например, постепенно переходить на здоровое питание, напитки с низким содержанием алкоголя/безалкогольные напитки, средства нагревания табака, а не сигареты, которые при горении выделяют дым, содержащий больше канцерогенных веществ.

«Учеными давно доказано, что сигареты и алкоголь угнетают состояние нервной системы, которая и так испытывает большие перегрузки на самоизоляции. Поэтому, чтобы поддержать свой организм, нужно максимально снизить влияние вредных привычек и, по возможности, укреплять иммунитет», — посоветовала спикер.

К слову, эту идею поддерживает главный врач психиатрического и психотерапевтического отделения университетской клиники Ульма в Германии Манфред Шпитцер.

Он считает, что единственное, что есть у человека для борьбы с вирусом — это собственная иммунная система.

«А чтобы ее укреплять, необходимо периодически выходить на свежий воздух. Лучше всего туда, где нет других людей, например, в лес. Именно поэтому большинство стран даже в условиях пандемии коронавируса разрешают гражданам выходить на улицу поодиночке или в парах для движения и занятия спортом. Рекомендации в этой области однозначны: долгое пребывание дома ослабляет иммунную систему. Это особенно важно знать пожилым людям и семьям с детьми», — отмечает Шпитцер.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • mer
  • dom555
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:18
А наш умный глав санвраГ наоборот пытается на улице маски на людей надеть. Их здоровье не интересует им пополнить бюджет нужно.
 
 

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