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Расхождение суммы пенсионных накоплений объяснили в ЕНПФ

Просмотров:432 Опубликовано: Сегодня, 10:24
Расхождение суммы пенсионных накоплений объяснили в ЕНПФ
Фото из открытых источников
В Едином накопительном пенсионном фонде объяснили причину расхождения итоговой суммы накоплений по выпискам, полученным разными способами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В последнее время участились случаи обращения вкладчиков в ЕНПФ с просьбой выяснить причину расхождения итоговой суммы накоплений, указанной в документе, сформированном через веб-портал "Электронного правительства" (egov.kz) в рамках государственной услуги "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда", и суммы пенсионных накоплений, указанной в выписке с индивидуального пенсионного счета, полученной в ЕНПФ или через веб-портал egov.kz в рамках государственной услуги "Информация о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда". Давайте разберемся в природе этих документов", - сообщили в ЕНПФ.

Отмечается, что выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика содержит сведения о пенсионных взносах и (или) пене (при наличии), перечисленных работодателями, без указания сведений о начисленном инвестиционном доходе.

Выписка с индивидуального пенсионного счета, выдаваемая ЕНПФ, включает в себя как сведения о пенсионных взносах и (или) пене (при наличии), так и сведения о начисленном инвестиционном доходе.

"При этом следует отметить, что в графе "Итого за весь период накопления" выписки по поступлению и движению денежных средств вкладчика отражается совокупная сумма всех перечисленных работодателями пенсионных взносов и (или) пени (при наличии) до даты формирования запроса.

Таким образом, получив обе выписки и сравнив их результаты, вкладчики видят разницу, которую составляет инвестиционный доход. При этом здесь отражается инвестиционный доход, начисленный за все время нахождения вкладчика (получателя) в накопительной пенсионной системе, в том числе ЕНПФ", - добавили в фонде.

Кроме того, в случае, если указанные выписки содержат разные периоды отчислений, то данная разница также будет увеличиваться и (или) уменьшаться за счет отчислений, поступивших за период, не вошедший в ту или иную выписку.

"ЕНПФ заверяет своих вкладчиков, что все пенсионные накопления в полном объеме находятся на ваших индивидуальных пенсионных счетах, проверить которые вы можете путем просмотра выписки с ИПС", - заключили в фонде.


Источник: tengrinews.kz
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