Провокаторы попытались использовать ситуацию в Шорнаке и Сатпаеве – МВД

В МВД отметили попытки разжечь межнациональную рознь по следам событий в Туркестанской и Карагандинской областях.
Провокаторы попытались использовать происшествия в Шорнаке Туркестанской области и Сатпаеве Карагандинской области для дестабилизации обстановки, заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на экстренном брифинге.
"В обоих случаях МВД в ходе мониторинга социальных сетей выявило попытки провокаторов использовать данные происшествия для дестабилизации обстановки. В сети сброшены фото и видео, не имеющие отношения к произошедшему", - сказал Тургумбаев.
Глава МВД просит граждан доверять только официальным данным государственных органов и не участвовать в распространении заведомо ложной информации, и не поддаваться на провокационные призывы.
"Все нарушители общественного порядка в городе Сатпаеве полицией будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом", - подчеркнул министр.
Бытовой конфликт в поселке Шорнак
В ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был пресечен участковым инспектором полиции, прибывшим на место происшествия.
Телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции.
Забросали дом камнями: после инцидента обстановка в селе Шорнак стабильная - МВД
По фактам хулиганства и применения насилия в отношении представителя власти ведется досудебное расследование.
Участники обеих сторон конфликта задержаны и арестованы.
Толпа требовала линчевать педофила в Сатпаеве
В Карагандинской области 23 июля в полицию города Сатпаева поступило заявление о пропаже пятилетней девочки.
Ребенка нашли в квартире местного жителя спустя несколько часов.
Подозреваемый задержан и доставлен в органы внутренних дел, начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.
Действия мужчины квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса – похищение человека и изнасилование малолетней.
На произошедшее остро отреагировали жители города, которые стали требовать выдать им подозреваемого в педофилии для расправы. У здания полиции подожгли машины, в жилых домах выбиты стекла.
Действия пресечены полицией и Нацгвардией. В настоящее время обстановка в Сатпаеве стабилизировалась.
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