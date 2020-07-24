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Возобновили уголовное дело в отношении душившего собаку садиста

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Возобновили уголовное дело в отношении душившего собаку садиста
Фото из открытых источников
Резонансное дело по жестокому обращению с животными еще не окончено.

Юрист Жангельды Сулейманов заявил, что уголовное дело по факту издевательства над собакой в Атырауской области, которую душили дверцей от холодильника, возобновлено, передает Liter.kz.

Сулейманов возмутился тем, что дело прекратили, поэтому он подал жалобу в Генеральную прокуратуру об отмене прекращения дела и его возобновлении.

Генеральная прокуратура перенаправило обращение юриста в Прокуратуру Атырау.

24 июля он получил письмо о том, что прекращение отменили и опять возобновили уголовное дело в отношении садиста.

«Надеюсь в этот раз его привлекут к уголовной ответственности», — написал Жангельды Сулейманов.

О жестоком поступке казахстанца стало известно 1 июня. Полицейские Атырау задержали мужчин, которые издевались над собаками. Жестокие видео распространилось по социальным сетям.

Позже, задушивший собаку дверцей от холодильника житель Атырауской области записал видеообращение, в котором просит прощения у казахстанцев. Тогда он заявил, что пес напал на его дочь, испортил рассаду в теплице.

3 июня волонтеры «Доброго сердца Атырау» рассказали о состоянии собаки.


Источник: liter.kz
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