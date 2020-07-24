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Казахстанцы собирают подписи, чтобы вернуть детей в школы с 1 сентября

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 13:52
Казахстанцы собирают подписи, чтобы вернуть детей в школы с 1 сентября
Фото: stockvault.net
Казахстанцы пересылают в мессенджерах обращение на имя президента Касым-Жомарта Токаева и министра образования Асхата Аймагамбетова с просьбой разрешить очное обучение ученикам с 1 по 11 классы, передает ИА «NewTimes.kz».

Родители казахстанских школьников собирают подписи под обращением, в котором просят разрешить обучение в обычном штатном режиме с сентября 2020 года с 1 по 11 классы.

По словам авторов, дистанционное обучение в четвертой четверти прошлого учебного года «не дало положительных результатов, дети толком не усвоили новые темы, не получили хороших знаний».

«Постоянная работа за компьютером учащихся привело к ухудшению зрения, отсутствию физической активности у детей, отсутствию социума, многие родители работают и соответственно дети весь день предоставлены сами себе, что может привести к росту детского травматизма, вовлечения детей-подростков к различного рода группировкам, пристрастию к игромании и другим нежелательным последствиям», — пишет родители.

Они обращают внимание, что домашнее обучение с многочасовым использованием гаджетов может привести к снижению иммунитета и затормаживанию навыков социализации.

«Дистанционное обучение особенно сложно для начального звена, так как они требуют живого, индивидуального подхода к каждому учащемуся, поскольку у детей трудности с самоорганизацией, у родителей в большинстве случаев не хватает навыков и терпения донести до ребенка материал», — обращаются казахстанцы к президенту и главе МОН.

Казахстанцы собирают подписи, чтобы вернуть детей в школы с 1 сентября


Ранее стало известно, что ученики среднего звена останутся на дистанционном обучении, однако для учеников младших классов сделают исключение в виде дежурных групп.

К слову, к 1 сентября в Казахстане подготовят более 5 тыс цифровых уроков.

Новая опция появится в приложениях «Kundelik», «BilimLand», «Daryn.online», добавятся элементы стриминга.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов озвучил условия, при которых ученики среднего звена вернутся к традиционному обучению в стенах учебных учреждений.

Кстати, шымкентские родители не хотят отдавать детей в 1-й класс из-за «дистанционки», так как боятся, что они не получат надлежащих знаний на дистанционном обучении.


Источник: newtimes.kz
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