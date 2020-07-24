Тургумбаев прокомментировал события, произошедшие в селе Шорнак и Сатпаеве

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев дал официальный комментарий по событиям, имевшим место в последние дни в Туркестанской и Карагандинской областях, сообщает Polisia.kz.



Напомним, в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был пресечен участковым инспектором полиции, прибывшим на место происшествия.



– Телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции. По фактам хулиганства и применения насилия в отношении представителя власти ведется досудебное расследование, – отметил Тургумбаев.



Также он дополнил, что участники обеих сторон конфликта задержаны и арестованы.



– Вместе с тем, вчера отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация. По всем этим фактам полицией также начато досудебное расследование, – резюмировал Тургумбаев.



Сейчас для безопасности граждан в поселке проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”.



Министр отметил, что обстановка стабилизирована и находится под контролем полиции.



Другое происшествие произошло минувшей ночью в Карагандинской области. В полицию города Сатпаева поступило заявление о пропаже 5-летней девочки. Сразу же была создана следственно-оперативная группа и организованы поисковые мероприятия. Задействован весь личный состав местного отдела полиции и волонтеры.



– Ребенок спустя несколько часов был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома и передан медикам. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел, – сообщил Тургумбаев.



По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.



– Его действия квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса – похищение человека и изнасилование малолетней. На произошедшее остро отреагировали жители города. Они собрались на месте происшествия. Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, умышленного повреждения имущества. Все эти действия полицией были пресечены. В настоящее время обстановка в городе Сатпаеве стабильная, ситуация находится под контролем, – отметил Ерлан Тургумбаев.



Министр также сообщил, что органами внутренних дел приняты необходимые дополнительные меры по обеспечению охраны общественного порядка.



В обоих случаях МВД в ходе мониторинга социальных сетей выявило попытки провокаторов использовать данные происшествия для дестабилизации обстановки.



– В сети сброшены фото и видео, не имеющие отношения к произошедшему. В связи с этим прошу граждан доверять только официальным данным государственных органов и не участвовать в распространении заведомо ложной информации, и не поддаваться на провокационные призывы. Все нарушители общественного порядка в городе Сатпаеве полицией будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом, – обратился к гражданам министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.