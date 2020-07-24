Можно ли заразиться коронавирусом от покойника

Риск заразиться, хоть и небольшой, есть и при омовении тела покойного.



Известно, что погибших от коронавируса хоронят по специальному алгоритму. Действительно ли так высок риск заразиться COVID-19 от тела покойника, рассказала корреспонденту zakon .kz профессор кафедры микробиологии и вирусологии КазНМУ имени Асфендиярова Камиля Мустафина.



Не всегда казахстанцы четко придерживаются предписаний, и стараются соблюсти все религиозные правила при прощании с умершим родственником.



В рекомендациях ВОЗ указано, что тела погибших не представляют угрозы заражения. Однако, профессор кафедры микробиологии и вирусологии КазНМУ имени Асфендиярова Камиля Мустафина пояснила, что вирус может жить в телах умерших некоторое время и передаваться живым.



Поскольку в мертвом теле вирус не может поддерживать свою жизнеспособность, то, соответственно, после смерти через некоторое время он также гибнет. Однако, риск заразиться от жертв коронавируса возникает из-за того, что труп может быть еще какое-то время быть заразным при прямом контакте. Например, после смерти пациента с подтвержденным диагнозом из легких в первый момент может выходить воздух, в котором содержится вирус. Кроме того, в первое время он может быть в жидкостях, которые выделяет тело. Поэтому вскрытие необходимо производить со всеми мерами предосторожности. Кроме того, вирус может оставаться на теле и инструментах после посмертного обследования. Учитывая это, а также то, что вирус любит низкую температуру, влажность (все эти условия есть в прозектуре) опасность может сохраняться, прежде всего, для врачей-патологоанатомов и для тех, кто непосредственно занимается организацией погребения (работники служб захоронения, близкие родственники и т.д). Следовательно, они должны работать в спецодежде. Через определенное время, вследствие гибели вируса сам труп не представляет опасности для окружающих, - говорит эксперт.



При этом профессор кафедры микробиологии и вирусологии КазНМУ отмечает, что сам вирус COVID-19 еще малоизучен, а значит непредсказуем. Поэтому при захоронении всем без исключения участникам похоронной процессии необходимо надевать средства индивидуальной защиты и следовать правилам санитарных врачей. Но что на счет религиозных правил? Камиля Мустафина утверждает, что утвержденные правила не нарушают основные религиозные требования.



Что касается вопроса захоронения по религиозным обычаям, например, мусульман, умерших от заражения коронавирусом. Захоронение осуществляется без гроба, но с использованием мер предосторожности: тело обрабатывается дезинфицирующим раствором и его заворачивают в кебін, пропитанный бактерицидным раствором, обрабатывается могила и т.д. Это, в принципе, безопасно. Опять же следует обратить внимание: в условиях пандемии все эти вопросы регулируются Постановлениями Главного санитарного врача с учетом обстановки и имеющихся новых данных о свойствах вируса. Таким образом, все эти меры помогают предупредить возможное распространение и передачу коронавируса от покойного к живым, с уважением отнестись к покойному и соблюсти все религиозные обычаи и правила захоронения, - сообщила Мустафина.



Немного о биологических жидкостях организма (кровь, моча, слюна, сперма, пот, грудное молоко). В принципе, коронавирус, как и другие вирусы может находиться в них, но для заражения необходима инфицирующая доза. Этого в трупе уже нет. Учитывая это и биологические свойства вируса можно сказать, что тело покойного какое-то время содержит вирус и поэтому обработка тела умершего от коронавирусной инфекции и омовение должно производиться строго с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, по правилам, прописанных в Постановлении главного санитарного врача, - уверяет Камиля Мустафина.



При этом, профессор утверждает, что посещать могилу покойного, умершего от коронавируса или пневмонии, неопасно, так как перед и после захоронения по правилам могилу обрабатываются специальными средствами, а сам вирус, как было сказано выше погибает в теле умершего.



Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача, при установлении факта смерти в медицинских организациях от коронавирусной инфекции, с подозрением на COVID-19 или от пневмонии неустановленной этиологии тела умерших доставляются в обязательном порядке в патологоанатомическое бюро для проведения необходимых мероприятий установленных законом. При захоронении в гробу тело оборачивают плотной тканью смоченной дезинфицирующим раствором, следом полиэтиленовой пленкой и снова оборачивают плотной тканью. Кроме этого правила запрещают родным умершего совершать самостоятельно ритуал омовения, запрещается прощаться с покойным и приближаться к телу. Процесс захоронения проводиться с минимальным количеством родных специальными ритуальными службами.