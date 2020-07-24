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Как казахстанцы будут праздновать Курбан-айт в период карантина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:57
Как казахстанцы будут праздновать Курбан-айт в период карантина
Фото liter.kz
В 2020 году празднование мусульманского праздника приходится на 31 июля и 1-2 августа.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, как в этом году казахстанцы будут праздновать Курбан-айт, передает Liter.kz.

В 2020 году Курбан-айт приходится на 31 июля и 1-2 августа. Все мечети страны до 2 августа будут закрыты для массового посещения верующих. При этом молитвы можно будет читать из дома.

Пожертвования (садака) будет приниматься в электронном режиме на сайте qurban2020.muftyat.kz до 30 июля. Этот сервис введен для того, чтобы снизить риски заражения людей коронавирусом.

«Каждый гражданин может заказать обряд на сайте. Такой опыт применяется в таких странах, как Турция, Малайзия, Индонезия, ОАЭ. Уникальность этой системы в том, что мясо жертвенного животного полностью раздают малоимущим. Главная цель создания такого сайта не личная выгода, а удовлетворить потребность народа в жертвоприношении. Эту систему предлагаем как возможность совершить жертвоприношения в период карантина», — сказал он.

Глава ДУМК также призвал не приглашать в дни празднования домой родных, близких и соседей, чтобы не допустить массового заражения людей коронавирусом.

Наиб имам ДУМК Ершат Онгаров в свою очередь рассказал более подробно о функционале сайта.

«На главной странице сайта есть три ячейки. Нажав на первую ячейку можно заказать услугу жертвоприношения. Там нужно выбрать регион, далее заполнить анкету и оставить свои данные. После выбираете животное, которое хотите пожертвовать. Можно принести в жертву крупный рогатый скот, барана и в некоторых регионах жертвуют верблюда и козла. Крупный рогатый скот или верблюда может принести в жертву один человек или, объединившись, семь человек. Барана или козла может принести в жертву только один человек», — сказал он.

По его словам, после выбора животного автоматически появляется его стоимость. Далее выйдет номер электронного заказа и нужно будет перечислить необходимую сумму по тем реквизитам, которые будут указаны на сайте.

Вторая ячейка предназначена для нуждающихся. Здесь можно подать заявку на получение жертвенного мяса. Эта функция доступна для малоимущих. Для этого на сайте нужно будет указать регион проживания и прикрепить документы, подтверждающие соответствующий социальный статус.


Источник: liter.kz
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