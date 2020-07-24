Песня Абая впервые прозвучала на японском языке

Японская певица Ранка поздравила казахстанцев с 175-летием казахского поэта Абая Кунанбайулы исполнением песни «Көзімнің қарасы» на японском языке, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылой на пресс-службу МИД РК.
В условиях пандемии коронавируса, охватившей все страны мира, она пожелала народу Казахстана пройти это испытание и вернуться к спокойной жизни как можно скорее.
Традиционная японская аранжировка музыкальной композиции со звучанием национального щипкового инструмента «кото» была создана продюсерской компанией Zerosta.
Слова песни на японский язык перевел профессор Университета Wako Хироки Сакаи – автор нескольких книг о фольклорно-мифологическом наследии казахского народа, в том числе перевода «Слов назидания» Абая на японский язык.
Целью проекта доброй воли друзей посольства Казахстана в Японии является популяризация казахской культуры путем передачи художественного и эстетического содержания творчества Абая на японском языке.
Ранка является композитором и исполнителем японской народной и современной музыки, а также обладательницей Гран-при музыкальной премии Japan Record Awards.
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