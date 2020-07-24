Песня Абая впервые прозвучала на японском языке

Японская певица Ранка поздравила казахстанцев с 175-летием казахского поэта Абая Кунанбайулы исполнением песни «Көзімнің қарасы» на японском языке, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылой на пресс-службу МИД РК.В условиях пандемии коронавируса, охватившей все страны мира, она пожелала народу Казахстана пройти это испытание и вернуться к спокойной жизни как можно скорее.Традиционная японская аранжировка музыкальной композиции со звучанием национального щипкового инструмента «кото» была создана продюсерской компанией Zerosta.Слова песни на японский язык перевел профессор Университета Wako Хироки Сакаи – автор нескольких книг о фольклорно-мифологическом наследии казахского народа, в том числе перевода «Слов назидания» Абая на японский язык.Целью проекта доброй воли друзей посольства Казахстана в Японии является популяризация казахской культуры путем передачи художественного и эстетического содержания творчества Абая на японском языке.Ранка является композитором и исполнителем японской народной и современной музыки, а также обладательницей Гран-при музыкальной премии Japan Record Awards.