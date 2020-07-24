В Алматы появился свой "Капитан Карантин"

Он ходит в защитном костюме и раздает маски.В Алматы дважды прошла акция, организованная неизвестным жителем в защитном медицинском костюме, передает zakon.kz.Свою благородную миссию, молодой человек провел в самых людных местах города, на пешеходном бульваре Арбат и на территории выставочного комплекса "Атакент".Надев защитный костюм, в котором медики работают на передовой борьбы с коронавирусом, и повесив табличку с надписью: "Не пренебрегайте здоровьем. Соблюдайте карантинный режим. Я тоже хочу отдохнуть!", молодой человек привлекал внимание прохожих, поднимая важную проблему.Сегодня несмотря на сложную эпидобстановку, многие горожане пренебрегают санитарными правилами, из-за чего, по мнению инициатора акции обстановка в городе значительно ухудшилась. Также своим перформансом, молодой человек старается обратить внимание на титанический труд врачей. Помимо этого, организатор акции раздавал прохожим защитные маски, призывая алматинцев соблюдать масочный режим.В первый же день, инициатива молодого человека, привлекла внимание большого количества горожан. На страницах социальных сетей тут же появились паблики, где пользователи оставляли свои позитивные комментарии. Также у данного персонажа появилась страница в Инстаграмм, где он себя назвал anticov.