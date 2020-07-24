Коронавирус может передаваться в радиусе 8 метров - немецкие учёные

Ученые в Германии изучили причины вспышки коронавируса на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия и пришли к выводу, что передача болезни на предприятии происходила на расстоянии более восьми метров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Речь идет о вспышке коронавируса на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло, где, по сообщениям местных СМИ, заразились более 1,5 тысячи работников, говорится в статье. Как сообщил в четверг министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман, всего было выявлено более двух тысяч случаев заражения COVID-19, связанных со вспышкой на мясокомбинате.



Как отмечает издание, ученые реконструировали произошедшие в мае события, связанные с распространением коронавируса на предприятии, установив, что коронавирус передался от одного человека нескольким другим "в радиусе более восьми метров". Распространение COVID-19 происходило главным образом в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.



"Наше исследование освещает инфицирование SARS-CoV-2 в рабочем пространстве, где комбинация различных факторов делает возможной передачу болезни на относительно большие расстояния. Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют коронавирусу распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни", - отметила Мелани Бринкманн, профессор Брауншвейгского технического университета и руководитель исследовательской группы HZI.



По словам профессора Адама Грундхоффа, соавтора исследования и руководителя исследовательской группы Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте, результаты исследования показали, что распространению коронавируса на большие расстояния способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.



"Весьма вероятно, что эти факторы играют решающую роль в возникновении вспышек, которые происходят на мясо- или рыбоперерабатывающих предприятиях по всему миру. По всей видимости, в этих условиях для предотвращения передачи инфекции недостаточно соблюдения расстояния от 1,5 до 3 метров", - подчеркнул он.



Исследование провели ученые Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф и Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.