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Кто я? Казахстанец просит отозваться тех, кто его знает

Просмотров:500 Опубликовано: Сегодня, 20:16
Кто я? Казахстанец просит отозваться тех, кто его знает
Фото из Сети интернет
Юристы подготовили более 100 запросов во все родильные дома Казахстана, чтобы узнать, где родился Валихан Алиев

Валихан Алиев просит отозваться родных и тех, кто его может знать: у 26-летнего мужчины нет ни одного документа.

Сам мужчина рассказывает, что до восьми лет жил с бабушкой в Алматы, которая, возможно, была ему родной. После ее отъезда взрослый сын пенсионерки выставил мальчика на улицу. Сюжет о казахстанце без документов показал "Первый канал Евразия".

"После этой ситуации лет 8-10 на улице, как мог, жил и воспитывался сам по себе, подрабатывал, где мог. В основном на автомойках пару дней помогаю там, главное, хлеб дают и все. Я богу благодарен, что не курю, не употребляю и алкогольные напитки. Я не знаю, почему так. Может быть, улица так воспитывала, потому что на все деньги надо тратить, у меня не было их", - рассказал Валихан Алиев.

Мужчина признался, что никогда не видел своих родителей. День рождения вместе с бабушкой он отмечал 23 сентября, ему известно, что родился он в 1994 году.

В Алматы Алиев обратился в один из госорганов, но встретил афериста, который взял деньги в обмен на помощь в оформлении документов.

Сейчас Валихан Алиев живет в столице и перебивается случайными заработками. Он рассказал, что обращался в ЦОН с 2017 года.

"Они направляли меня на протокол опознания по фотокарточке, в акимат, в РАГС, в Центр адаптации направили", - поделился мужчина.
Также он пытался оформить документы, обратившись в суд и даже в Администрацию президента.

В департаменте юстиции отмечают, что "проводят необходимые мероприятия по удостоверению гражданина".

Юристы подготовили более 100 запросов во все родильные дома Казахстана. Обращения направят и по международной линии. Отмечается, что облегчить процесс могут свидетели.

"Возможно, кто-то его знает, кто-то, допустим, его видел в детстве, соседи, где он проживал ранее. (...) Основная задача сейчас – найти свидетелей его действительного проживания на территории Республики Казахстан", - говорит заместитель председателя Юридической палаты Олег Саакян.

Молодой человек хочет создать свою семью и надеется на помощь казахстанцев, узнавших его.



Источник: sputniknews.kz
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