Кто я? Казахстанец просит отозваться тех, кто его знает

Юристы подготовили более 100 запросов во все родильные дома Казахстана, чтобы узнать, где родился Валихан АлиевВалихан Алиев просит отозваться родных и тех, кто его может знать: у 26-летнего мужчины нет ни одного документа.Сам мужчина рассказывает, что до восьми лет жил с бабушкой в Алматы, которая, возможно, была ему родной. После ее отъезда взрослый сын пенсионерки выставил мальчика на улицу. Сюжет о казахстанце без документов показал "Первый канал Евразия"."После этой ситуации лет 8-10 на улице, как мог, жил и воспитывался сам по себе, подрабатывал, где мог. В основном на автомойках пару дней помогаю там, главное, хлеб дают и все. Я богу благодарен, что не курю, не употребляю и алкогольные напитки. Я не знаю, почему так. Может быть, улица так воспитывала, потому что на все деньги надо тратить, у меня не было их", - рассказал Валихан Алиев.Мужчина признался, что никогда не видел своих родителей. День рождения вместе с бабушкой он отмечал 23 сентября, ему известно, что родился он в 1994 году.В Алматы Алиев обратился в один из госорганов, но встретил афериста, который взял деньги в обмен на помощь в оформлении документов.Сейчас Валихан Алиев живет в столице и перебивается случайными заработками. Он рассказал, что обращался в ЦОН с 2017 года."Они направляли меня на протокол опознания по фотокарточке, в акимат, в РАГС, в Центр адаптации направили", - поделился мужчина.Также он пытался оформить документы, обратившись в суд и даже в Администрацию президента.В департаменте юстиции отмечают, что "проводят необходимые мероприятия по удостоверению гражданина".Юристы подготовили более 100 запросов во все родильные дома Казахстана. Обращения направят и по международной линии. Отмечается, что облегчить процесс могут свидетели."Возможно, кто-то его знает, кто-то, допустим, его видел в детстве, соседи, где он проживал ранее. (...) Основная задача сейчас – найти свидетелей его действительного проживания на территории Республики Казахстан", - говорит заместитель председателя Юридической палаты Олег Саакян.Молодой человек хочет создать свою семью и надеется на помощь казахстанцев, узнавших его.