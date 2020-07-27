Комары атаковали Атырау

От укусов страдают жители не только города, но и пригородных поселков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".По словам местных жителей, в этом году насекомые особенно агрессивны, не помогает даже обработка.В этом году на борьбу с кровососущими насекомыми и дезинсекционную обработку городским акиматом выделено 65 миллионов тенге. Это в два раза меньше суммы, которую потратили в прошлом году. Бригады работают в усиленном режиме, однако комаров до сих пор не меньше не стало.От нашествия комаров не помогают даже самые сильные средства и аэрозоли, которые должны действовать до 3 часов. Как утверждают специалисты, особо стойкий вид комара пригнал южный ветер с моря и, похоже, что надолго. По словам специалистов, насекомые адаптировались к ядовитым веществам, поэтому химикаты нужно постоянно совершенствовать. Поэтому против гнуса начали применять новый препарат."Сегодня мы изучаем влияние нового препарата на экологию окружающей среды. Эффект от препарата "Мистраль" довольно высок. Однако его нельзя использовать в больших количествах. Поэтому мы сократили его объем и смешали с ранее использованным препаратом "Бомбей", - рассказала Айнагуль Даулетиярова, биолог-энтомолог.На прошлой неделе препарат показал положительный результат. Дезинсекция в Атырау и его пригороде началась еще в марте. На первом этапе обработкой были охвачены водоемы, подвалы и подъезды 1188 жилых домов.