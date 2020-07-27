«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Июля
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.09 KZT
  • €1 = 480.18 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ждать ли казахстанцам ослабления карантина после 2 августа - главный санврач

Просмотров:744 Опубликовано: Сегодня, 09:48
Ждать ли казахстанцам ослабления карантина после 2 августа - главный санврач
Фото из Сети интернет
О том, ждать ли казахстанцам ослабления карантина после 2 августа, рассказала на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявила Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передаёт kazlenta.kz.

"Две недели карантина прошли, нам предстоят еще две недели карантина. Этот вопрос волнует каждого казахстанца. От реализации и исполнения карантинных мер будут зависеть наши дальнейшие действия, речь об ужесточении или смягчении. Сейчас межведомственная комиссия под председательством курирующего вице-премьера рассматривает различные варианты смягчения карантинных мер", – сказала Айжан Есмагамбетова.

Напомним, двухнедельное ужесточение карантина в Казахстане введено с 5 июля по решению государственной комиссии. Позже Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что карантин в Казахстане будет продлен еще на две недели.

По данным главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой, с начала карантина (с 5 июля т.г.) мониторинговыми группами было охвачено более 25 438 объектов различной формы собственности. Из них нарушения были выявлены в более чем на 3 тысячах объектах, что составляет 12%.

«За нарушение законодательства привлечено к ответственности 457 должностных лиц на более чем 65 млн тенге», - сказала Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Что касается физических лиц, то С 5 июля к административным штрафам привлечено 495 физических лиц на более, чем 20 млн тенге.

«Основные нарушения, которые выявляются, это несоблюдение масочного режима, социального дистанцирования, выявляются объекты, функционирование которых в условиях карантина запрещено. Также нарушаются требования об обеспечении персонала масками, антисептиками, имеют место быть факты массовых мероприятий», - отметила Есмагамбетова.

Она добавила, что на сегодняшний день доказана эффективность ношения маски. Она не только защищает от воздушно-капельного инфицирования, но и контакта собственных загрязненных рук со слизистыми организма. Кроме того, санврач отметила, что правила ношения маски прописаны в 43-м постановлении главного государственного санитарного врача.

Наибольшие нарушения карантина выявляются среди жителей города Алматы и в Туркестанской области. В остальных регионах – единичные нарушения.

Главный санврач посетовала, что несмотря на карантинные меры, люди продолжают массово отмечать мероприятия.

«Мобильными группами выявляются факты проведения массовых мероприятий. Граждане продолжают отмечать свадьбы, проводы невесты Узату, дни рождения и тои. Это несет за собой большой риск заражения и распространения инфекции. Как правило, собираются гости из нескольких регионов Казахстана. Поэтому есть риск инфицирования не только в пределах одного населенного пункта, а по всей стране. Такие нарушения выявлены в Алматы, в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Алматинской областях», - рассказала Айжан Есмагамбетова.

Она подчеркнула, что от того как будут соблюдаться карантинные меры зависит решение о приостановлении, продлении или ужесточении карантина.

«Две недели карантина прошли, нам предстоят еще две недели карантина. От реализации и исполнения этих карантинных мер будут зависеть дальнейшие действия, то есть ужесточение или смягчение», - объяснила спикер.

Напомним, после введения карантинных мер ситуация с заболеваемостью КВИ в стране стабилизировалась. Если ранее регистрировалось 1700-1800 случаев в день, то за последнюю неделю регистрируется 1600-1700 случаев.

Главный санврач страны проинформировала, что с начала года в Казахстане зафиксировано 234 187 случаев пневмонии. Однако они не будут учитываться в статистике по коронавирусу.

«11 июля международная организация ВОЗ направила уведомление о новых кодах регистрации КВИ. Дело в том, что с такой ситуацией, где отмечался рост больных пневмонией столкнулись во всем мире. В связи с этим ВОЗ приняла решение о включении в статистику по КВИ больных пневмонией без положительного результата на коронавирус, но с похожей клинической картиной. В данный момент сложно проанализировать чем именно были вызваны данные пневмонии, бактериями или вирусами. Поэтому учет больных пневмонией с похожей клинической картиной начнется в Казахстане с 1 августа 2020 года. В данный момент медсотрудники проходят обучение на республиканском уровне по кодированию данных заболеваний в соответствии с кодами ВОЗ», - пояснила Есмагамбетова.

Спикер добавила, что резкого скачка в количестве больных КВИ и пневмонией не должно случиться с введением нового учета с 1 августа.

Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди рассказал о других нарушениях карантинных мер.

По его данным, с 5 июля выявлено 537 фактов нарушений реализации лекарственных средств и выявлено и пресечено свыше 4,5 тысяч нарушений карантина.


Источник: kazlenta.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика