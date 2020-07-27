Ждать ли казахстанцам ослабления карантина после 2 августа - главный санврач

О том, ждать ли казахстанцам ослабления карантина после 2 августа, рассказала на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявила Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передаёт kazlenta.kz.



"Две недели карантина прошли, нам предстоят еще две недели карантина. Этот вопрос волнует каждого казахстанца. От реализации и исполнения карантинных мер будут зависеть наши дальнейшие действия, речь об ужесточении или смягчении. Сейчас межведомственная комиссия под председательством курирующего вице-премьера рассматривает различные варианты смягчения карантинных мер", – сказала Айжан Есмагамбетова.



Напомним, двухнедельное ужесточение карантина в Казахстане введено с 5 июля по решению государственной комиссии. Позже Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что карантин в Казахстане будет продлен еще на две недели.



По данным главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой, с начала карантина (с 5 июля т.г.) мониторинговыми группами было охвачено более 25 438 объектов различной формы собственности. Из них нарушения были выявлены в более чем на 3 тысячах объектах, что составляет 12%.



«За нарушение законодательства привлечено к ответственности 457 должностных лиц на более чем 65 млн тенге», - сказала Есмагамбетова на брифинге в СЦК.



Что касается физических лиц, то С 5 июля к административным штрафам привлечено 495 физических лиц на более, чем 20 млн тенге.



«Основные нарушения, которые выявляются, это несоблюдение масочного режима, социального дистанцирования, выявляются объекты, функционирование которых в условиях карантина запрещено. Также нарушаются требования об обеспечении персонала масками, антисептиками, имеют место быть факты массовых мероприятий», - отметила Есмагамбетова.



Она добавила, что на сегодняшний день доказана эффективность ношения маски. Она не только защищает от воздушно-капельного инфицирования, но и контакта собственных загрязненных рук со слизистыми организма. Кроме того, санврач отметила, что правила ношения маски прописаны в 43-м постановлении главного государственного санитарного врача.



Наибольшие нарушения карантина выявляются среди жителей города Алматы и в Туркестанской области. В остальных регионах – единичные нарушения.



Главный санврач посетовала, что несмотря на карантинные меры, люди продолжают массово отмечать мероприятия.



«Мобильными группами выявляются факты проведения массовых мероприятий. Граждане продолжают отмечать свадьбы, проводы невесты Узату, дни рождения и тои. Это несет за собой большой риск заражения и распространения инфекции. Как правило, собираются гости из нескольких регионов Казахстана. Поэтому есть риск инфицирования не только в пределах одного населенного пункта, а по всей стране. Такие нарушения выявлены в Алматы, в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Алматинской областях», - рассказала Айжан Есмагамбетова.



Она подчеркнула, что от того как будут соблюдаться карантинные меры зависит решение о приостановлении, продлении или ужесточении карантина.



«Две недели карантина прошли, нам предстоят еще две недели карантина. От реализации и исполнения этих карантинных мер будут зависеть дальнейшие действия, то есть ужесточение или смягчение», - объяснила спикер.



Напомним, после введения карантинных мер ситуация с заболеваемостью КВИ в стране стабилизировалась. Если ранее регистрировалось 1700-1800 случаев в день, то за последнюю неделю регистрируется 1600-1700 случаев.



Главный санврач страны проинформировала, что с начала года в Казахстане зафиксировано 234 187 случаев пневмонии. Однако они не будут учитываться в статистике по коронавирусу.



«11 июля международная организация ВОЗ направила уведомление о новых кодах регистрации КВИ. Дело в том, что с такой ситуацией, где отмечался рост больных пневмонией столкнулись во всем мире. В связи с этим ВОЗ приняла решение о включении в статистику по КВИ больных пневмонией без положительного результата на коронавирус, но с похожей клинической картиной. В данный момент сложно проанализировать чем именно были вызваны данные пневмонии, бактериями или вирусами. Поэтому учет больных пневмонией с похожей клинической картиной начнется в Казахстане с 1 августа 2020 года. В данный момент медсотрудники проходят обучение на республиканском уровне по кодированию данных заболеваний в соответствии с кодами ВОЗ», - пояснила Есмагамбетова.



Спикер добавила, что резкого скачка в количестве больных КВИ и пневмонией не должно случиться с введением нового учета с 1 августа.



Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди рассказал о других нарушениях карантинных мер.



По его данным, с 5 июля выявлено 537 фактов нарушений реализации лекарственных средств и выявлено и пресечено свыше 4,5 тысяч нарушений карантина.