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Вторая волна эпидемии обрушилась на Японию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:15
Вторая волна эпидемии обрушилась на Японию
Фото : rl0.ru
Это случилось в тот же день, когда правительство Синдзо Абэ начало рекламную кампанию туризма.

Вторая волна эпидемии ударила по Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Это случилось в тот же день, когда правительство Синдзо Абэ начало рекламную кампанию туризма, что вызвало беспокойство региональных властей, пишет общественный телеканал NHK.
Пандемия COVID-19 похожа на бурный поток воды, который разрушает плотину. До начала июля в Токио регистрировали не более 100 случаев заболевания в день, в последнее воскресенье заболели 239 человек.

Особенно беспокоит то, что пик заболевания приходится на Токио. Губернатор столицы Юрико Коике в очередной раз призвала жителей соблюдать базовые санитарные нормы: Носите маски и не говорите громко, чтобы задержать капли слюны, когда вы обедаете в ресторане, чтобы остановить распространение болезни.


Источник: zakon.kz
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