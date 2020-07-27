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Потеря запаха и вкуса: Как отличить аллергию от COVID-19

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Потеря запаха и вкуса: Как отличить аллергию от COVID-19
Фото : pixabay.com
Также нужно посмотреть на свой язык.

Значит ли потеря запаха и вкуса, что человек заразился коронавирусом, и как отличить его от аллергии, рассказал в ходе онлайн-брифинга заведующий инфекционным отделением, фтизиохирург, пульмонолог Центра фтизиопульмонологии Абзал Малбасканов, передает zakon.kz.

По словам специалиста, при появлении насморка с потерей вкуса и обоняния действительно можно заподозрить у себя коронавирус. Однако, нужно присмотреться к деталям.

Летом могут возникнуть аллергические реакции, в том числе аллергические риниты, может кратковременно исчезать чувство обоняния. Но потеря вкуса от аллергии редко бывает. Отличительная черта отсутствия чувства запаха и вкуса при коронавирусе – нос всегда сухой. Очень редко наблюдается, чтобы было активное выделение жидкости, отсутствие запаха и вкуса одновременно про коронавирусе, - сказал Малбасканов.
Также нужно посмотреть на свой язык.

Еще один симптом при коронавирусе. Пусть человек посмотрит перед зеркалом, какого цвета у него язык. Часто бывает, что при коронавирусе цвет языка становится более темным, - заявил врач.

Путь передачи коронавируса – воздушно-капельный, контактный.

При коронавирусе клиника может проявиться не сразу, для чего есть инкубационный период, который ВОЗ изучает, от 1 до 14 дней. Почему так происходит? Зависит от состояния иммунитета, какую дозу вируса человек получил при заражении и как быстро организм начинает реагировать на наличие инородного организма. То есть, когда организм начинает бороться с вирусом, проявляются симптомы, по которому и выявляется. Пневмонию некоторые люди не чувствуют. Так как в легких нервов нет, воспаление происходит внутри, потому человек может не чувствовать. В повседневной жизни человек использует 50% легких, и только спортсмены 100%. Поэтому для многих пневмония может вначале не ощущаться, но когда поражается значительная часть легких, появляется одышка, - заключил доктор.


Источник: zakon.kz
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