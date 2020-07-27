Стоимость лечения одного тяжёлого пациента с коронавирусом доходит до 1,7 млн тенге

Фонд социального медицинского страхования увеличил стоимость лечения одного больного коронавирусной инфекцией и пневмонией. И теперь оно достигает на одного человека от 292,6 тысячи до 1,7 миллиона тенге, передает Liter.kz.



Кроме того, в ФОМС обсуждают вопрос оплаты граждан реабилитации после болезни, вплоть до санаторно-курортного лечения,



«Для возмещения медицинским организациям всех затрат, которые связаны с диагностикой, лечением коронавирусной инфекции и ее осложнений, Фондом разработаны тарифы с учетом тяжести пациента. Так, лечение легкой степени коронавирусной инфекции одного пациента составит 292,6 тысячи тенге, средней — 446,1 тысячи тенге, тяжелой — 1,5 миллиона тенге. За лечение крайне тяжелой степени Фонд оплатит 1,7 миллиона тенге за одного пациента», — сообщил 27 июля на брифинге в службе центральных коммуникаций председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов.



Кроме того, в Фонде понимают, что многие казахстанцы в период роста заболевания «понесли карманные расходы на диагностику, лечение и покупку лекарств». Поэтому принято решение финансировать услуги реабилитации для переболевших граждан.



«Фонд принял решение о финансировании услуг реабилитации после перенесенной инфекции. Фонд проанализировал, что потребность среди населения на эти услуги очень высока. На контакт-центр 1406 поступает много таких вопросов. Поэтому совместно с Министерством здравоохранения Фонд разрабатывает алгоритм ведения пациентов после болезни. Мы рассматриваем разные виды помощи на всех уровнях, начиная с уровня поликлиники до реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в зависимости от тяжести последствий», — сообщил Токежанов.



Кроме того, Фонд может выделить еще 110 миллиардов тенге на дальнейшее лечение и диагностику казахстанцев в рамках бесплатного объема медпомощи. В рамках ОСМС дополнительно будет выделено порядка 140 миллиардов тенге.



«Данные расчеты еще будут уточняться, так как они зависят от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка по коронавирусу и пневмонии», — резюмировал он.



10 июля Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев потребовал уволить руководителей «СК-Фармация» и Фонда медстрахования за дефицит лекарств в стране, необоснованное повышение цен на них и недоработки ФОМС в вопросе обслуживания граждан в поликлиниках в период вспышки коронавируса в стране.



Токаев распорядился провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных в возникших трудностях.



Президент отметил, что на должность главы ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека, чтобы вокруг этого фонда не было разного рода слухов и сплетен». Вероятно глава государства имел ввиду обсуждение в обществе темы благосостояния семьи уже бывшего главы Фонда соцмедстрахования Айбатыра Жумагулова. Слухи провоцирует его супруга Гульбаршин Заирова, которая частенько в соцсетях публикует посты о дорогих подарках, фото своего дома и прочее.