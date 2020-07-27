Получили соцвыплату 42500 тенге: как подавать налоговую декларацию?

Как подать налоговую декларацию за время карантина? Нужно ли указывать соцпособие в качестве дохода? Что изменилось в обновленном шаблоне упрощенной формы налоговой отчетности 910? На вопросы Sputnik Казахстан отвечает министерство финансов Казахстана



НУР-СУЛТАН, 27 июл — Sputnik. Индивидуальным предпринимателям не нужно указывать полученные выплаты 42 500 тенге при заполнении упрощенной декларации и в расчете стоимости патента. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в министерстве финансов республики.



"В части отражения социальной выплаты в размере 42 500 тенге, полученной от государства, в налоговой отчетности сообщаем, что, как в Упрощенной декларации, так и Расчете стоимости патента, такая выплата отражению не подлежит", - ответили в Минфине.



Выплату не нужно отражать, поскольку она отсутствует в перечне доходов, подлежащих налогообложению в рамках вышеуказанных налоговых режимов в соответствии с пунктом 2 статьи 681 Налогового кодекса.



"При этом согласно норме пункта 4 данной статьи, по доходам, не указанным в пункте 2 статьи 681 Налогового кодекса, исчисление, уплата налогов и представление налоговой отчетности производится в общеустановленном порядке", - отмечает Минфин.



За граждан, оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), обязательные пенсионные взносы на период чрезвычайного положения уплачиваются налоговыми агентами, то есть работодателем.



Приказом министра труда и социальной защиты населения от 26 марта предусмотрено, что социальная выплата участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения осуществляется из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).



Аналогичная норма предусмотрена Правилами осуществления единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий, утвержденными приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 16 июля 2020 года №283.



"При этом суммы социальных выплат, согласно положениям подпункта 26) статьи 341 Налогового кодекса, исключаются из доходов физического лица, подлежащих налогообложению", - подчеркивает Минфин.



Таким образом, социальная выплата, полученная индивидуальным предпринимателем из ГФСС на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения или в связи с введением ограничительных мероприятий, не подлежит отражению в налоговой отчетности такого предпринимателя в качестве дохода, а также не подлежит налогообложению в качестве дохода его как физического лица.



Форма 910: новый шаблон упрощенной декларации



В кабинете налогоплательщика со 2 июля размещен обновленный шаблон формы налоговой отчетности (ФНО 910) на 2020 год.



В ней появилась возможность применения налогоплательщиком нормы статьи 57-4 Закона РК "О введении в действие Налогового кодекса" об освобождении на трехлетний период от налогов на доходы.



"Налогоплательщик, соответствующий условиям для применения положений вышеуказанной статьи 57-4, освобождается на ее основании от уплаты налогов на доходы (в частности, по Упрощенной декларации от уплаты индивидуального (корпоративного) подоходного и социального налогов), но не освобождается от ведения налогового учета, учета доходов, соответственно, от применения ККМ, исчисления налогов и представления налоговой отчетности", - указывает Минфин.



Поэтому в декларации подлежат отражению данные по полученным доходам с указанием, если такие доходы уже фактически получены наличным либо безналичным путем.



А также указываются данные по среднесписочной численности работников – строка заполняется только в случае наличия работников. И по среднемесячной заработной плате работников, исчисленной сумме налогов.



"Предусмотренный авторасчет определит суммы налогов, исходя из суммы задекларированного дохода", - добавили в Минфине.

При этом в декларации реализована возможность обнуления показателей по суммам налогов, подлежащих уплате в бюджет – строки 910.00.008 и 910.00.009.



То есть налогоплательщик в данном случае, при соответствии его условиям применения положений статьи 57-4 ЗРК о введении в действие Налогового кодекса об освобождении от уплаты налогов на доходы, вправе исправить исчисленную сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет, на нулевые показатели.