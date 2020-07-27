«Ему нужно приехать в США»: Полицейский из Алматы вызвал восхищение за рубежом

Спрыгнувший за педофилом с 13-го этажа полицейский из Алматы восхитил зарубежных пользователей. Интервью с правоохранителем перепечатали десятки международных СМИ, в числе которых и Daily Mail, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.Интервью с правоохранителем перепечатали десятки международных СМИ, в числе которых и Daily Mail. Британское издание опубликовало большой материал на своем интернет-портале. В статье освещаются подробности задержания педофила в городе Алматы.«Майор полиции Бакытжан Бакиров преследовал подозреваемого, и когда тот выпрыгнул в окно 13-го этажа, страж порядка без промедления последовал за ним. Этажом ниже оказалась терраса, и, несмотря на перелом ступни, полицейский сумел задержать преступника до тех пор, пока не подоспел его напарник Мейир Несипбай», — пишет Daily Mail.Рассказ о бесстрашном полицейском из Казахстана вызвал восторженные отзывы со словами одобрения и поддержки у читателей из разных стран мира. Жители Великобритании, США, Австралии, Испании, Индонезии, Швеции, Филиппин и других стран оставили свои комментарии о казахстанском полицейском .«Настоящий герой», «Реальный полицейский», «Легендарный коп», «Супер-полицейский», «Храбрый офицер», «Пример для других», «Отличный коп», «Смелый офицер, который серьезно относится к своей работе», — написали они в комментариях под новостью.Жители со всех континентов желают Бакытжану Бакирову скорейшего выздоровления и возвращения к службе.Стоит отметить, что некоторые комментаторы написали, о том, что местным стражам порядка не хватает храбрости.«Не могу представить, чтобы наша полиция могла делать также», «Настоящий коп. Не то, что в Великобритании», — отметили читатели портала.А некоторые посетители сайта из США даже высказали пожелание, чтобы казахстанец приехал к ним и показал американским коллегам, как должен работать настоящий офицер полиции.«Ему нужно приехать в США и показать, как должны работать полицейские», «Супер-коп! Нам тоже нужны такие и побольше, а не те, которых хотят лишить финансирования», — говорят они.Между тем американская пресса сравнила Бакытжана Бакирова с супер-полицейскими из голливудских фильмов. А колумбийская газета опубликовала громкий заголовок — «Герой! Полицейский из Казахстана прыгнул в окно 13 этажа, чтобы задержать педофила».Новость о нашем сотруднике полиции вышла на английском, испанском, арабском, китайском и других языках.Большинство читателей не скрывали своего восхищения героизмом майора полиции Бакытжана Бакирова.Но, пожалуй, больше всего их впечатлила информация о том, что у полицейского растут шестеро детей, и он поставил себе цель — задержать педофила любым способом.В комментариях многие также написали, что преступник заслуживает сурового наказания, и усилия полицейского были не напрасны.Напомним, Бакытжан Бакиров вслед за преступником, пытавшимся сбежать от полицейского, прыгнул из окна 13-го этажа. Приземлившись на террасе двумя этажами ниже, сотрудник правоохранительных органов сильно повредил ногу. Несмотря на это, он сумел поймать преступника и удерживал его до тех пор, пока не подоспел напарник.Задержанный обвиняется в грабеже и изнасиловании несовершеннолетней. Полиция Алматы разыскала его в течение четырех дней.Майор полиции Бакытжан Бакиров перенес три операции на ноге. Врачи заверяют, что вскоре он сможет вернуться к работе. Полицейский — многодетный отец, воспитывает с супругой шестерых детей.Стоит отметить, что Бакытжана Бакирова, указом президента РК, наградили орденом «Айбын» II степени.