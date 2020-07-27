«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Июля
+35...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.09 KZT
  • €1 = 480.18 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Ему нужно приехать в США»: Полицейский из Алматы вызвал восхищение за рубежом

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 17:55
«Ему нужно приехать в США»: Полицейский из Алматы вызвал восхищение за рубежом
Фото: Polisia.kz
Спрыгнувший за педофилом с 13-го этажа полицейский из Алматы восхитил зарубежных пользователей. Интервью с правоохранителем перепечатали десятки международных СМИ, в числе которых и Daily Mail, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.

Интервью с правоохранителем перепечатали десятки международных СМИ, в числе которых и Daily Mail. Британское издание опубликовало большой материал на своем интернет-портале. В статье освещаются подробности задержания педофила в городе Алматы.

«Майор полиции Бакытжан Бакиров преследовал подозреваемого, и когда тот выпрыгнул в окно 13-го этажа, страж порядка без промедления последовал за ним. Этажом ниже оказалась терраса, и, несмотря на перелом ступни, полицейский сумел задержать преступника до тех пор, пока не подоспел его напарник Мейир Несипбай», — пишет Daily Mail.

Рассказ о бесстрашном полицейском из Казахстана вызвал восторженные отзывы со словами одобрения и поддержки у читателей из разных стран мира. Жители Великобритании, США, Австралии, Испании, Индонезии, Швеции, Филиппин и других стран оставили свои комментарии о казахстанском полицейском .

«Настоящий герой», «Реальный полицейский», «Легендарный коп», «Супер-полицейский», «Храбрый офицер», «Пример для других», «Отличный коп», «Смелый офицер, который серьезно относится к своей работе», — написали они в комментариях под новостью.

«Ему нужно приехать в США»: Полицейский из Алматы вызвал восхищение за рубежом


Жители со всех континентов желают Бакытжану Бакирову скорейшего выздоровления и возвращения к службе.

Стоит отметить, что некоторые комментаторы написали, о том, что местным стражам порядка не хватает храбрости.

«Не могу представить, чтобы наша полиция могла делать также», «Настоящий коп. Не то, что в Великобритании», — отметили читатели портала.

А некоторые посетители сайта из США даже высказали пожелание, чтобы казахстанец приехал к ним и показал американским коллегам, как должен работать настоящий офицер полиции.

«Ему нужно приехать в США и показать, как должны работать полицейские», «Супер-коп! Нам тоже нужны такие и побольше, а не те, которых хотят лишить финансирования», — говорят они.

«Ему нужно приехать в США»: Полицейский из Алматы вызвал восхищение за рубежом


Между тем американская пресса сравнила Бакытжана Бакирова с супер-полицейскими из голливудских фильмов. А колумбийская газета опубликовала громкий заголовок — «Герой! Полицейский из Казахстана прыгнул в окно 13 этажа, чтобы задержать педофила».

Новость о нашем сотруднике полиции вышла на английском, испанском, арабском, китайском и других языках.

Большинство читателей не скрывали своего восхищения героизмом майора полиции Бакытжана Бакирова.

Но, пожалуй, больше всего их впечатлила информация о том, что у полицейского растут шестеро детей, и он поставил себе цель — задержать педофила любым способом.

В комментариях многие также написали, что преступник заслуживает сурового наказания, и усилия полицейского были не напрасны.

Напомним, Бакытжан Бакиров вслед за преступником, пытавшимся сбежать от полицейского, прыгнул из окна 13-го этажа. Приземлившись на террасе двумя этажами ниже, сотрудник правоохранительных органов сильно повредил ногу. Несмотря на это, он сумел поймать преступника и удерживал его до тех пор, пока не подоспел напарник.

Задержанный обвиняется в грабеже и изнасиловании несовершеннолетней. Полиция Алматы разыскала его в течение четырех дней.

Майор полиции Бакытжан Бакиров перенес три операции на ноге. Врачи заверяют, что вскоре он сможет вернуться к работе. Полицейский — многодетный отец, воспитывает с супругой шестерых детей.

Стоит отметить, что Бакытжана Бакирова, указом президента РК, наградили орденом «Айбын» II степени.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sensation (Посетители) Сегодня, 18:05
Если бы все они были такими преданными службе
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика