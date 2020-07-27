Заразившихся новым агрессивным и опасным вирусом оказалось в три раза больше

Число пациентов, инфицированных новым, более опасным и агрессивным типом коронавируса, выявленным во Вьетнаме, выросло почти в три раза — известно об 11 случаях, в то время как раньше сообщалось о четырех. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает Reuters.
О новом типе вируса стало известно ранее 27 июля: тогда говорилось о четырех инфицированных, двое из которых находятся в реанимации. По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.
Во Вьетнаме, по последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, зафиксирован 431 случай заражения коронавирусом. Власти страны провели более 430 тысяч тестов и поместили на карантин 12 тысяч человек. Всего в мире общее число заразившихся к утру 27 июля превысило 16,2 миллиона. Пандемия охватила 188 стран.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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