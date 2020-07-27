Армяне и азербайджанцы устроили погромы и драки по всему миру

После обстрения конфликта на границе Армении и Азербайджана, где 12 июля возобновились столкновения и обстрелы, в результате чего погибли десятки человек, выходцы из двух закавказских стран начали стычки по всему миру, сообщает Tengrinews.kz.
Массовые драки представителей армянской и азербайджанской диаспор зафиксированы в России, Украине, Европе, США. Дело доходит даже до перестрелок и поджогов.
Так, ночью 24 июля стычки между армянами и азербайджанцами начались в Москве. По данным местных СМИ, в районе Марьино азербайджанцы останавливали автомобили с армянскими номерами и били людей в них. Представители азербайджанской диаспоры заявили о нападении на ресторан "1001 ночь". Массовые потасовки также произошли у метро "Братиславская".
Более 60 азербайджанцев и армян задержали в Санкт-Петербурге, чтобы предотвратить массовую драку.
В Киеве ночью 25 июля обстреляли двух студентов из Азербайджана. Как сообщает "Страна", конфликт произошел после того как молодые люди - азербайджанцы, которых было четверо, и армяне начали словесную перепалку на фоне событий на границе двух стран.
За день до этого армянская диаспора в Киеве заявила о попытке поджечь два ресторана, которыми владеют представители этой национальной общины - "Ноев ковчег" и "Севан". В них бросили бутылки с зажигательной смесью, однако серьезного пожара удалось избежать.
Противостояние представителей двух диаспор произошло и США. По информации азербайджанского ТВ, у консульства в Лос-Анджелесе армяне напали на акцию протеста азербайджанцев, которые вышли с критикой политики Еревана.
Там произошла драка. Пострадали много людей. После этого Ильхам Алиев призвал живущих в США соотечественников быть осторожнее.
В Сан-Франциско группа лиц исписала стены здания армянской школы и коридоры ксенофобскими надписями на азербайджанском языке и разрисовала в цветах азербайджанского флага.
В Германии, как сообщил посол Армении Ашот Смбатян, регистрируются случаи применения силы в отношении представителей армянской диаспоры, посольств, порчи или уничтожения их имущества. "Была сожжена служебная машина посольства Армении в Германии", - написал он в Facebook.
Ранее в сети появились видео потасовки между армянами и азербайджанцами в Лондоне.
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