Как ослабят карантин с 3 августа - Алексей Цой

При условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования, с 3 августа 2020 года при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы (R ≤ 1), а также при показателе занятости коек менее 70 процентов в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности будет разрешена деятельность следующих инфраструктурных объектов:
- ТРЦ, ТД, торговые сети с ограничением по времени и дням, крытые продовольственные, непродовольственные рынки;
- Детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не более 5 человек;
- Детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп;
- Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи;
- Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80% сотрудников государственных органов и офисных работников.
Также разрешаются:
индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. А также, спортивные тренировки для Национальных сборных не более 30 человек. Перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных – группами не более 3-х человек; Работа общественного транспорта с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов
При этом необходимо сохранить запрет:
- на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;
- на работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов;
- на работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;
- на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков;
- на работу религиозных объектов;
- на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов).
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