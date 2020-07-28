Два региона Казахстана готовятся ко второй волне пандемии

Несмотря на то что в настоящее время ковид-статитика идет на спад, в Шымкенте горздрав готовится к новому взрывному росту заражений коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.



Расслабляться горожанам не советуют. Всплеск заболеваний может прийти вслед за ослаблением карантина, открытием сотен кафе и общественных мест.



"Акимом было дано поручение разработать план на готовность ко второй волне. Содержание коечного фонда, как было первые дни, когда оно достигло максимального количества, оно должно быть не ниже этих показателей. Мы разработали несколько этапов разворачивания коечного фонда при появлении второй волны, мы готовимся к ней. Сейчас все действия идут в этом направлении", - заявил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Шымкента Тимирхан Варзилов.



По словам главы горздрава, в период затишья медики и местные власти готовятся ко второй волне заболеваемости. Законсервированный стационар в легкоатлетическом манеже при необходимости вновь сможет принимать пациентов. Закрывающиеся дневные стационары в поликлиниках могут развернуть заново. Сейчас пустуют даже провизорные стационары. Их закрывают, но временно.



В городские больницы продолжают закупать аппараты ИВЛ и кислородные станции. Идет беспоребойная поставка лекарств в аптеки.



По официальным данным на 27 июля, в Шымкенте насчитывается 4708 подтвержденных случаев COVID-19 и 31 летальный исход.



Ко второй волне пандемии готовят медицинские организации и в Северо-Казахстанской области, сообщает Петропавловск.news.



Глава региона Кумар Аксакалов рассказал, что планируется закупить более 250 аппаратов ИВЛ. "Мы готовимся ко второй волне пневмонии и коронавируса, которая ожидается, по прогнозам, осенью этого года. Хотя во время лечения больных у нас не было дефицита по ИВЛ, но мы прогнозируем, что рост заболеваемости еще будет, и мы должны быть готовы к этому", - сказал он.



Также аким заявил, что из бюджета выделили 300 миллионов тенге на приобретение кислородных станций для пяти больниц области. "У нас будет централизованная подача кислорода, и врачам не придется таскать эти баллоны", - отметил Аксакалов и добавил, что все стационары полностью обеспечены лекарствами.



По официальным данным на 26 июля, в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 2779 подтвержденных случаев COVID-19.