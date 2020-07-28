«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Июля
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.2 KZT
  • €1 = 484.86 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стала известна причина утраты обоняния при COVID-19

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 09:26
Стала известна причина утраты обоняния при COVID-19
Фото © Reuters
Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему пропадает обоняние при COVID-19, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Газету.Ru.

Ранее аносмия (кратковременная утрата обоняния) была признана основным и самым ранним неврологическим симптомом при коронавирусе. Ряд прошлых исследований показал, что этот симптом сигнализирует о наличии заболевания лучше других, таких, как жар и кашель, однако биологические механизмы, лежащие в основе этого симптома, до недавнего времени оставались неизвестными.

Считалось, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа, из-за чего нейроны не передают сигналы о запахе в мозг. Однако новое исследование опровергает это предположение.

Ученые определили тип обонятельных клеток в верхней части полости носа, наиболее уязвимой перед вирусом SARS-CoV-2. Как выяснилось, чувствительные нейроны, которые детектируют и передают сигналы о запахе в мозг, не оказались среди этих типов клеток.

"Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток", - пояснил автор исследования Сандип Роберт Датта.

Это означает, что в большинстве случаев инфицирование SARS-CoV-2 не приводит к постоянному повреждению нервных сетей и потому не приводит к полной потере обоняния.

"Думаю, это хорошие новости, поскольку, когда инфекция исчезает, обонятельные нейроны не должны заменяться или перестраиваться. Однако нам необходимо больше данных и лучшее понимание механизмов, лежащих в основе этого, чтобы подтвердить этот вывод", - пояснил ученый.

Потеря вкуса и обоняния - один из самых распространенных признаков COVID-19. Статистика показывает, что коронавирус сопровождается потерей обоняния в 27 раз чаще, чем у пациентов без COVID-19.

При этом обоняние возвращается на протяжении нескольких недель, что гораздо быстрее, чем в случаях заражения вирусными инфекциями, напрямую поражающими обонятельные нейроны.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 10:24
У меня как раз и было потеря вкусов и обоняния, не в ноль конечно, но присутствовало.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика