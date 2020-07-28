Стала известна причина утраты обоняния при COVID-19

Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему пропадает обоняние при COVID-19, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Газету.Ru.



Ранее аносмия (кратковременная утрата обоняния) была признана основным и самым ранним неврологическим симптомом при коронавирусе. Ряд прошлых исследований показал, что этот симптом сигнализирует о наличии заболевания лучше других, таких, как жар и кашель, однако биологические механизмы, лежащие в основе этого симптома, до недавнего времени оставались неизвестными.



Считалось, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа, из-за чего нейроны не передают сигналы о запахе в мозг. Однако новое исследование опровергает это предположение.



Ученые определили тип обонятельных клеток в верхней части полости носа, наиболее уязвимой перед вирусом SARS-CoV-2. Как выяснилось, чувствительные нейроны, которые детектируют и передают сигналы о запахе в мозг, не оказались среди этих типов клеток.



"Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток", - пояснил автор исследования Сандип Роберт Датта.



Это означает, что в большинстве случаев инфицирование SARS-CoV-2 не приводит к постоянному повреждению нервных сетей и потому не приводит к полной потере обоняния.



"Думаю, это хорошие новости, поскольку, когда инфекция исчезает, обонятельные нейроны не должны заменяться или перестраиваться. Однако нам необходимо больше данных и лучшее понимание механизмов, лежащих в основе этого, чтобы подтвердить этот вывод", - пояснил ученый.



Потеря вкуса и обоняния - один из самых распространенных признаков COVID-19. Статистика показывает, что коронавирус сопровождается потерей обоняния в 27 раз чаще, чем у пациентов без COVID-19.



При этом обоняние возвращается на протяжении нескольких недель, что гораздо быстрее, чем в случаях заражения вирусными инфекциями, напрямую поражающими обонятельные нейроны.