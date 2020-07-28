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Почему люди крадут соль и бьют тюленей, объяснил психолог

Просмотров:470 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Почему люди крадут соль и бьют тюленей, объяснил психолог
Фото из Сети интернет
Воровство и продажа розовой соли на Кобейтузе как лекарства от коронавируса, забитые палками тюлени в Актау, издевательства над кошками и собаками - об этих событиях говорили все казахстанские и многие зарубежные СМИ. В комментариях пользователи недоумевали: почему эти люди так себя ведут, почему так низок уровень их культуры? Корреспондент Tengrinews.kz обратился с этим вопросом к психоаналитику.

Психоаналитик Александр Скуртул давно занимается изучением поведения человека. По его словам, вопрос низкого уровня культуры граждан занимал умы интеллигенции не одно столетие. На проблему можно посмотреть с разных сторон: с культурологической, этнологической, социологической, этической и так далее.

Однако проще всего объяснить такое поведение с позиции экономики, считает эксперт.

"Человеку свойственно саморазвитие и стремление к высокому, но только после того, как он закрывает первостепенные физиологические потребности, главной из которых является голод.

От чего в современном мире зависит сытость гражданина?

От количества трудовых ресурсов, которые он может предложить государству.
От того эквивалента денег, которое государство может гражданину выдать.
От стоимости продуктовой корзины, которая определяет, сколько пищи гражданин может взять за предоставленный труд и полученный денежный эквивалент.

Как следствие, культура граждан очень сильно зависит от экономики и политики государства.

Сложно требовать соответствия высоким идеалам от людей, которым приходится постоянно думать о том, как обеспечить семью едой и другими необходимыми товарами и услугами, которые в современном мире обрели статус необходимых", - рассказывает психоаналитик.

Также Александр Скуртул приводит в пример Африку с ее низким уровнем культуры. По мнению эксперта, это не связано с врожденной ленью местного населения. Бандитизм тоже всегда был признаком либо общего низкого уровня жизни в стране, либо расслоения общества, где один слой нуждается очень сильно (как, например, в США), объясняет психоаналитик.

В 90-е в постсоветских странах уровень культуры сильно снизился ввиду полного упадка экономики, что привело к развитию криминальных структур со своими "дикими" законами. То есть чем больше дефицит базовой потребности, тем дальше мы от культуры, морали, этики, рассуждает эксперт.

В своих доводах он опирается на пирамиду Маслоу. Согласно этой теории, человеческие потребности имеют уровни от более простых к более высоким. И стремление к более высоким потребностям, как правило, возможно и возникает только после удовлетворения потребностей более низкого порядка, к примеру, в еде и безопасности.

Почему люди крадут соль и бьют тюленей, объяснил психолог


"Во время Великого джута люди занимались каннибализмом. Данный акт - вершина экономического упадка, приведшая граждан за грань человеческого самосознания.

Повторюсь, низкий уровень культуры населения какой-либо страны - явление многофакторное и комплексное. Но связь с экономическим благосостоянием бесспорна. Всем нам известно, что жизнь в регионах Казахстана либо близка к черте бедности, либо находится за ней. Разве не заставляет задуматься то, что люди готовы собирать соль в озере и затем продавать ее за 5 тысяч тенге? Следовательно, для них существенна эта сумма", - заключил Александр Скуртул.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Guz
 mer (Посетители) Сегодня, 11:59
Guz,Для нынешней власти бедность в плюс, чем беднее человек, тем больше он думает о хлебе насущном, и меньше всего о политике, и устройстве в государстве. Народ толжен быть туповат и беден, тогда им проще управлять. Окружи себя полицией и гвардией, для защиты наварованного, и живи припеваючи.
 
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  • babushka
 Guz (Посетители) Сегодня, 11:08
Дело не в экономике или сумме некой,дело в дикости людей некогда переселившимся из монголии,китая и ирана.
Приехали не лучшие вместе с нормальными,итог печален нас всех теперь считают невеждами и варварами.
Спасибо программе переселения.
 
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  • Юрий Спассков
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  • babushka
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:56
Горбатого могила исправит. Если человек идиот, то это надолго.
Тюленей жалко, а идиотов бьющих их - нет.
Жаль, что такие нелюди существуют.
 
 

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