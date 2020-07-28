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Сделать постоянной выплату 42 500 предлагают в Казахстане

Просмотров:558 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Сделать постоянной выплату 42 500 предлагают в Казахстане
Фото из Сети интернет
Депутат Нуржан Альтаев заявил, что социальные пособия – часть экономики.

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель правления союза промышленников и предпринимателей "El Tiregi" Нуржан Альтаев предложил поддержать казахстанцев с низким доходом, сообщает BaigeNews.kz.

"Мы предлагаем прийти к выплате безусловного базового дохода для населения Казахстана. Мы боимся, что большая часть населения сейчас может оказаться без доходов. Поэтому нужно обеспечить "подушку безопасности" для людей. Мы же все понимаем, что эти выплаты на самом деле никуда не уходят, они все равно останутся в экономике страны.

Что такое универсальный или безусловный базовый доход? Это те же 42 500, но которые будут выплачиваться постоянно для тех людей, у которых низкие доходы. Они не будут привязаны только к карантину, а будут выплачиваться постоянно. Мы предлагаем пока что сделать это в пилотном режиме, например, в течение 1-2 лет. И посмотреть как это повлияет на экономику нашей страны и настроение населения", – сказал Нуржан Альтаев в прямом эфире на странице в Facebook Агентства РК по противодействию коррупции.

Депутат заявил, что это "подушка безопасности" для людей. Страна может потратить еще больше бюджетных денег на борьбу с обнищанием населения.

"Завтра из-за этого может вырасти преступность. Человек, который остался без доходов, не может прокормить семью, он пойдет на любые преступления, он будет воровать и зеркала, и колеса. И может убить человека, чтобы как-то обеспечить доход. Поэтому, на последствия нищеты мы можем потратить огромные деньги. Мы можем потратить огромные деньги на сферу здравоохранения, потому, что если люди плохо питаются, уровень их здоровья будет падать", – отметил председатель "El Tiregi".

Депутат считает, что "лучше сейчас выплачивать этот универсальный базовый доход и поддерживать уровень благосостояния и это будет безопаснее, дешевле и легче, чем завтра бороться с последствиями".

"Кстати, Всемирный банк и Организация объединенных наций тоже рекомендуют внедрить в Казахстане этот универсальный базовый доход", – добавил Нуржан Альтаев.

Ранее Всемирный банк опубликовал доклад, в котором отметил негативные последствия COVID-19 для экономики Казахстана. Предварительные оценки показывают, что уровень бедности в РК может возрасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3 до 12,7 процента – более 800 тысяч граждан.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Vladimir7737
  • bekenova
 Костя (Посетители) Сегодня, 14:10
Это не реально. Сразу же владельцы джипов и квартир в гринпарке станут по бумагам "малообеспечеными" и будут с радостью кушать эти ваши 42 500. А те, кто реально нуждаются - получат пинка, ведь у них нет связей.
 
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  • Vladimir7737
  • bekenova
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 13:51
burumburum
Ага в стране где "Инвалид должен каждый год подтверждать что он инвалид" такие заявления читаются как пиар отдельных личностей или показуха беспокойства и переживание за рядовых граждан.
P.S. Бумага все стерпит.
Хоть раз сделайте без слов!!!
 
 

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