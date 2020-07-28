У кошки обнаружили коронавирус

Кошка стала первым домашним животным в Великобритании, у которой выявили положительный результат на коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.
Власти заверяют, что первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 у животного в стране не говорит о передаче болезни людям.
Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что кошка заразилась коронавирусом от своих владельцев, которые ранее дали положительный результат на COVID-19, - сообщили власти.
Сообщается, что владельцы и сама кошка уже выздоровели и не заразили других животных и людей в доме.
Ветеринар Кристин Миддлмисс объяснила, что подобный случай очень редкий.
Нет никаких доказательств того, что домашние животные непосредственно передают вирус людям. Мы продолжим внимательно следить за этой ситуацией и обновим наши рекомендации владельцам домашних животных, если ситуация изменится, - сказала она.
С коллегой согласилась медицинский директор Public Health England Ивонн Дойл. Она подчеркнула, что подобная новость не должна вызывать беспокойство.
Расследование этого факта предполагает, что инфекция была передана от человека к животному, а не наоборот. В настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать болезнь людям, - отметила Дойл.
Эксперт добавила, что в соответствии с общими рекомендациями по борьбе с коронавирусом, хозяева животных должны регулярно мыть руки после контакта с ними.
Об этом факте сообщили ВОЗ. Отмечается, что подобные случаи происходили в США, Бельгии, Франции, Швейцарии, Испании и Гонконге.
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