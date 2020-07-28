Две новые вспышки коронавируса зафиксированы в Китае

Китай ведет борьбу с двумя локальными вспышками коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.



По заявлению минздрава КНР, в понедельник в континентальной части Китая было зафиксировано 68 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, из которых 4 были завезенными из-за рубежа, еще 64 оказались локальными.



Среди новых локальных случаев заражения 57 было выявлено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 6 - в провинции Ляонин на северо-западе страны, еще один - в Пекине.



Чтобы сдержать вирус, Синьцзян и Ляонин начали тестирование миллионов жителей на COVID-19, но коронавирус уже распространился в пяти регионах.



Всего в Китае заразилось 83 959 человек, погибло 4 634, а выздоровело 78 934 зараженных.



Напомним, ранее новая вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае. В стране зарегистрировано рекордное количество зараженных COVID-19 с начала марта