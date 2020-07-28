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Рейсы в Турцию планируют возобновить с 10 августа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Рейсы в Турцию планируют возобновить с 10 августа
Фото: pixabay.com
Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Дастан Рыспеков заявил о планах по возобновлению туристических авиарейсов в Турцию с 10 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в странах-партнерах. Но в целом рассматривается вопрос восстановления рейсов с Турцией с 10 августа", - пояснил Рыспеков на брифинге СЦК.

"Правительство на месте не стоит, отрабатывает и другие направления, которые до введения карантина и ухудшения эпидемиологической ситуации ранее отрабатывались. Сейчас отдельные страны закрыли границы в том числе из-за того, что у них ситуация ухудшилась. По мере стабилизации ситуации в данных странах и у нас, мы этот вопрос держим на контроле и отрабатываем", - заверил он.

Напомним, с 20 июня Казахстан открыл международное авиасообщение в Турцию и Южную Корею. В период с 20 июня по 4 июля 622 казахстанца смогли отдохнуть в Турции. Но в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки рейсы в Турцию были временно приостановлены.


Источник: tengrinews.kz
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