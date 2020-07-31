Дежурные классы или "дистанционка" - министр образования ответил на вопросы казахстанцев





Почему школьники будут вынуждены обучаться дистанционно в новом учебном году, какие планы у министерства, если карантин затянется, что делать студентам, родители которых не могут оплатить учебу в вузах? На эти и другие вопросы ответил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в прямом эфире Instagram корреспонденту Tengrinews.kz.- Недавно мы приняли решение по формату обучения в новом учебном году. Всю первую четверть начинаем и планируем провести в дистанционном формате во всех школах страны с 1 по 11 классы. Мы даем возможность обучаться в традиционном формате для обучающихся в малокоплектных школах в отдаленных населенных пунктах, если там нет угроз для здоровья и жизни педагогов и детей.Второе исключение касается начальной школы. Особенно дистанционное обучение сложно дается детям с особыми образовательными потребностями и детям из семей с низкими доходами. Есть такое понятие, как дежурные классы. Если родитель ребенка, который обучается в начальной школе – с 1 по 4 классы, напишет заявление, где укажет, что, несмотря на определенные ограничения и принятые меры безопасности государством, все-таки хочет отдать ребенка для обучения в традиционном формате, то мы готовы обеспечить обучение в школе.Будут большие ограничения: они будут обучаться в классах с небольшой вместимостью - до 10-15 человек, классы будут делиться на подгруппы; перемены будут в разное время, подсмены также будут работать в разное время; измерение температуры, родителям будет запрещено входить на территорию школ. Принцип: один учитель – один класс. Занятия будет вести только учитель начальных классов. Но часть занятий мы все-таки переносим на дистанционное обучение, нужно дать возможность обучаться письму, чтению, счету. Эти дисциплины будут проводиться в дежурных группах.Питания в целях безопасности в дежурных классах не будет.Мы очень переживаем, чтобы дети не снизили, не потеряли образовательный уровень. Но приоритет - жизнь и здоровье детей и педагогов, именно поэтому мы приняли такое решение.- Речь идет о безопасности детей. Мы даем родителям возможность выбрать формат обучения. Мы хотим, чтобы родители участвовали в принятии решения. Нас сильно волнует обучение именно в начальных классах, но задают и вопросы по 5 и 11 классам. В 5 класс очень сложно переходить, появляются новые предметы, 11 классы – выпускные, возникают вопросы по 9 классам. Я, как педагог, все прекрасно понимаю, но у детей среднего и старшего звеньев более сформированы навыки самоорганизации, самообучения. Поэтому дежурные группы - для 1-4 классов.- Очень много дискуссий на этот счет. Мы понимаем и разделяем эту озабоченность с родителями. Но мы должны понимать, и учителя начальных классов прекрасно знают, что в первый класс дети приходят с разным уровнем. Есть подготовленные, а есть те, кто немного избалован, кто не привык сидеть за партой, кто не обращает внимания на учителя. Педагоги все это знают, это особенность их работы.Сейчас мы будем готовить наших педагогов, чтобы они даже в условиях дистанционного обучения могли поддержать и развивать все эти навыки, даже находясь на дистанции.Также уделяем большое внимание вопросу обучения детей с нарушениями, принцип инклюзивности при дистанционном обучении должен соблюдаться.- Доктор Комаровский заявил, что дети все-таки должны ходить в школу даже в пандемию. Он ссылается на Американскую ассоциацию педиатров, которые за то, чтобы дети ходили в школу. Также доктор ссылается на ученых Германии, которые считают, что школы не играют большой роли в распространении вируса."Надо научиться проветривать классы, проводить уроки на открытом воздухе. Но 1 сентября дети должны пойти в школы. Иначе сойдет с ума огромное количество взрослых", - сказал Комаровский. Ваше мнение на этот счет?- Упоминаемое исследование я читал, на Tengrinews.kz была статья, также я получил еще порядка семи исследований. Они разные. Я читал исследование о модели, которую выбрала Финляндия, там показывается совершенно другой результат. Научных сведений не хватает. Позиция наших эпидемиологов: осенью будет сезонное ОРВИ вместе с коронавирусной инфекцией, возможно осложнение ситуации.- Традиционных линеек, мы полагаем, что не будет. Вы сами видите эпидемиологическую ситуацию. Тем более, это было бы совсем нелогичным: говорить о том, что у нас дети будут обучаться в дистанционном формате и тут же всех детей вывести на традиционный День знаний, на линейку. Поэтому мы говорим о том, что до Нового года мы рекомендуем школам массовые мероприятия не проводить. Даже если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу намного улучшится, именно на период учебного года приходится сезон заболеваемости ОРВИ. У министерства есть видение по возобновлению деятельности школ в традиционном формате. Но, если красный уровень опасности, то дети обучаются дистанционно. На первом этапе с соблюдением жестких санитарных норм приступят к учебе в школе 1-5 классы. Как ситуация станет лучше, приступят 6-11 классы.Когда будет совершенно благоприятная эпидобстановка, будут проводиться и все предметы, и возобновится полностью традиционный формат.- Пока решение о дистанционном обучении по первой четверти. По второй четверти мы не говорим. У нас есть стратегия поэтапного возобновления деятельности школ. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Если уровень заболеваемости заметно снизится, то мы будем переходить к другому формату обучения.У нас есть планы B, C и D. Уже сейчас, когда готовим и телевизионные уроки, и методические рекомендации, то мы дополнительно готовим и на вторую, и третью четверти. Все это будет не лишним, даже если потом учеба будет проводиться в дистанционном формате. Видеоматериалы будут полезны для отдаленных малокомплектных школ.Вы же помните разговоры, где просили четвертую четверть провести в июле. Казалось, что в июле будет совершенно другая эпидемиологическая обстановка, но тогда решили продолжить и завершить четвертую четверть. Тогда нас сильно критиковали. Сейчас июль - и нам нужно быть готовыми к разным сценариям.- Министр образования, как член правительства, не может говорить, что какой-то вопрос его не касается. Это было бы безответственно и неправильно. Это общая работа. По Интернету проблемы имеются, никто этого не скрывает. Сейчас проводится работа по обеспечению необходимым оборудованием для подключения к Интернету, по качеству и его скорости. По опыту четвертой четверти мы покупали и WI-FI роутеры и sim-карты, были специальные тарифные планы, пытались решать эти вопросы, поэтому сейчас все это будет продолжаться.Многие наши провайдеры дополнительно ставят антенны. Даже в крупных городах не везде одинаково был доступен Интернет, где-то нужно было усиливать сигнал.- Мы ведем переговоры с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сотовыми операторами. Есть несколько предложений. Образовательные Интернет-платформы будут бесплатными. Когда вы будете на них заходить, то трафик списываться не будет. Наши сотовые операторы готовят специальный тарифный план, я смотрю оптимистично на итоги переговоров.Большая нагрузка на педагогов. Несмотря на то, что в некоторых кругах бытует мнение, что нагрузка уменьшилась, работы в разы больше. Недавно была какая-то информация о том, что учителей пытаются отправить в отпуска без содержания, мы отреагировали, наша позиция неизменна: педагог даже в августе должен зарабатывать так же, как и до этого получал. (...)Были попытки апеллировать дистанционным обучением и сократить оплату. Я абсолютно с этим не согласен. Приняли решение и сказали, что дистанционное обучение не должно влиять на зарплату педагогов в сторону уменьшения.В этом году был существенный рост зарплаты по поручению Главы государства. С сентября дополнительно добавляется несколько новых доплат согласно закону "О статусе педагога" - это тоже достаточно серьезная поддержка для педагогов. И уже скоро, с января, еще на 25 процентов будет повышаться зарплата наших коллег. Задача сегодня - обеспечить выплату зарплаты в полном размере и чтобы не было нарушений прав и законных интересов наших коллег.- Я вынужден говорить, что все зависит от эпидемиологической ситуации и решения главного санитарного врача. А не потому, что так хочет или считает министр. Если будет хорошая динамика, то мы будем ходатайствовать, чтобы дежурные группы в детсадах открылись.Я против деления детсадов на частные и государственные, мы должны относиться одинаково ко всем, везде обучаются наши дети.- Студенты колледжей и бакалавриата в вузах преимущественно будут обучаться дистанционно. Тем не менее есть отдельная лабораторная работа, есть работа в мастерских, производственное обучение, производственная практика. Например, в докторантуре есть работа в лабораториях, где, в принципе, один-два человека работают. По отдельным специальностям подготовлена инструкция. Мы ее обсуждали неоднократно с ректорами вузов, со студенческими организациями и с коллегами-педагогами. Подготовили именно такой документ, который будет учитывать эти аспекты и моменты.- Переговоры должны проводиться между услугодателем и получателем, это гражданско-правовые отношения между студентами и вузами. В период ЧП я официально обращался и просил вузы обеспечить рассрочку. Подавляющее большинство пошли на это, но сейчас говорят, что некоторые из выпускных курсов до сих пор не оплатили учебу. Вопрос разносторонний.Сейчас попросим вузы, чтобы они, понимая экономические возможности наших студентов, пошли навстречу в вопросах рассрочки и как минимум не повышали размер оплаты. Планы по повышению размера оплаты были достаточно серьезными.Мы обратились и настойчиво предложили посмотреть очень внимательно на этот чувствительный вопрос. Конечно, настаивать и заставлять мы не можем, мы все понимаем, что живем в правовом государстве. Мы должны понимать, где начинается и где заканчивается компетенция конкретного должностного лица или госоргана. И мы не должны превышать свои должностные полномочия.По вопросу рассрочки большинство вузов пойдут навстречу студентам. По тому, чтобы не поднимать стоимость, такие планы были у подавляющего большинства вузов. Мы сейчас эту работу ведем. Думаю, что будет результат."Дистанционное обучение будет с 1 сентября. Конечно, мы понимаем родителей. Я всегда говорю, что у нас дети очень талантливые, и не обязательно ребенок должен одинаково обучаться по всем предметам. Он может быть талантлив совершенно в другом, я всегда прошу родителей относиться с пониманием, а самое главное с любовью, к своим детям. Педагоги будут делать все, чтобы дети не отошли назад по получаемым знаниям. Нам важно обеспечить комфортные условия для детей. Самое главное - наши дети, их обучение и здоровье. Мы должны вместе создать необходимые условия. Педагоги будут проходить курсы: IT и киберпедагогика, структура урока меняется в условиях дистанционного обучения, другие методики и технологии. Мы будем стараться облегчать работу педагогов и помогать им.Дети скучают по школе. Мы все помним очень трогательные видео с четвертой четверти. Если какое-то видео появляется, я его получаю по несколько раз. Эти видео и сейчас появляются, мы прекрасно понимаем, дети скучают по школе, учителям, по друзьям, одноклассникам. Это все закончится, надо набраться терпения, готовиться. Я думаю, что все будет хорошо", - сказал Асхат Аймагамбетов