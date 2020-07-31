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План по штрафам павлодарцев без масок - правда или фейк?

Просмотров:381 Опубликовано: Сегодня, 17:23
План по штрафам павлодарцев без масок - правда или фейк?
Фото из Сети интернет
Павлодарские полицейские назвали фейком распространенный в соцсетях документ о плане на задержание нарушителей масочного режима

ПАВЛОДАР, 31 июл – Sputnik. Полиция Павлодарской области назвала фейком распространенный в соцсетях документ о плане на задержание нарушителей масочного режима. Пресс-служба департамента полиции области опубликовала видео, на котором исполняющий обязанности начальника департамент полиции региона, полковник Жаскайрат Каиров прокомментировал это сообщение.

"Информация не является действительной. В официальных документах она у нас не распространена, то есть является фейком", - сообщил Каиров.



В настоящее время по данному факту проводится работа по установлению лиц, распространявших поддельный документ.

"Хотелось бы вас заверить, что сотрудникам полиции каких-либо прогнозов, задач не ставится. Результаты их деятельности запрещено оценивать по числу составленных протоколов или по числу задержанных лиц", - заявил руководитель полиции Павлодарской области.
Главный полицейский области также предупредил граждан об ответственности за распространение ложной информации, подчеркнув, что в данной бумаге нет ни его подписи, ни номера.

Ранее в соцсетях появилось фото документа приказа и. о. начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрата Каирова, который предписывает начальникам управлений полиции городов и районов региона взять на особый контроль работу по выявлению фактов нарушения масочного режима. При этом число этих фактов планируется для стражей порядка каждого населенного пункта.

"Ежедневно выявлять нарушения масочного режима для городов Павлодар -25, Экибастуз - 25 и Аксу - 20, для сельских районов по 10 фактов. При выявлении нарушений обязательно предоставлять фото-, видео фиксации правонарушения. В случае неисполнения настоящего постановления будете нести персональную ответственность", - говорилось в распространенном документе.

Напомним, накануне, 30 июля, министерство здравоохранения Казахстана издало приказ, в соответствии с которым граждане обязаны носить маски в общественных местах, даже на улице. Штраф за отсутствие маски составит 30 МРП, или 83 340 тенге (свыше 200 долларов). Но если оплатить штраф в течение недели, то действует скидка в 50%, и сумма составит 41 680 тенге. Данная мера вызвала недоумение в обществе, в частности, вопрос: должны ли носить маски маленькие дети и спортсмены.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 20:04
Цитата: Daulet201999
а нам нужен свежий взгляд например как в США.

Очень надо. Там полиция два раза не повторяет и не уговаривает как здесь. В лучшем случае лицом в землю после шокера.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 19:40
У них все по плану. Спросите любого полицейского. Палочная система до сих пор. Ихний отчёт почитайте, пишут уменьшение преступлений и т.д., но мы та с вами знаем как они их уменьшают, не регистрирую заявления и т.д. надо как в Грузии сделать и отменить систему нагрузки показателей на каждого полицая, тогда и норм будет. Просто вверхах сидят люди с СССР а нам нужен свежий взгляд например как в США.
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 19:11
Цитата: aalleennaa69
будут отрицать

Государственная программа.
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 18:05
Да никто правду не скажет и как всегда будут отрицать
 
 

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