Бекшин объяснил причину возникновения пневмонии неустановленной этиологии

Главный санврач Алматы ответил на утверждения, что дезинфекция является причиной "неизвестной" пневмонии в Казахстане. По его словам, пневмония развивается у тех, кто лечится самостоятельно или болеет бессимптомно



НУР-СУЛТАН, 31 июл – Sputnik. Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин объяснил, для чего в мегаполисе проводится масштабная дезинфекция, и рассказал, связана ли "загадочная" пневмония с дезинфекционными работами.



Зачем нужна масштабная дезинфекция



Дезинфекция улиц является, по словам главного санврача Алматы, одним из ключевых инструментов профилактики коронавирусной инфекции. Она применяется во многих странах мира.



"Коронавирус является крупным вирусом, который не задерживается в воздухе. Он оседает на поверхностях: на поручнях, лестничных маршах, дверных ручках, дворовой территории, поэтому необходимо проводить дезинфекцию", — сказал Бекшин, слова которого цитирует региональная служба коммуникаций города.

Кроме того, Жандарбек Бекшин разъяснил, что для дезинфекции и борьбы с коронавирусом используются сертифицированные, зарегистрированные не только в Казахстане, но и в странах ЕАЭС, дезинфицирующие средства.



В основном применяется "Глюкозамин" и "Акма-Хлор" в дозах, которые безопасны для человека: "Глюкозамин" используется в дозе 0,003%, "Акма-Хлор" - 0,05%. Это безопасная концентрация – за этим постоянно следят.



Есть ли связь между дезинфекцией и пневмонией



Также санврач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию о якобы возникновении пневмонии от дезинфицирующих работ.



По словам Бекшина, одной из причин появления осложнения в виде пневмонии является самолечение граждан и прием антибиотиков.



Так, согласно информации ДККБТУ, пневмония неустановленной этиологии — это результат бессимптомного носительства коронавируса. В некоторых случаях коронавирус, находясь на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, не вызывает симптоматику (например, потерю обоняния, повышение температуры и т. д.), однако спускаясь в нижние отделы дыхательных путей, становится причиной воспаления легких, пневмонии.



"Инфекция из верхних дыхательных путей уходит в легкие. Верхние дыхательные органы становятся чистыми, и когда больной, бессимптомный вирусоноситель, поступает в медицинскую организацию, то ПЦР-диагностика не показывает результат. Необходима мокрота из нижних долей легких, так как инфекция ушла туда", — пояснил Ж. Бекшин.

Когда инфекция переместилась в легкие, обнаружение ее методом ПЦР становится неэффективным. Для выявления инфекции требуются сложные виды диагностики. Таким образом, пациенты, не подозревая о болезни, не лечат ее, и развивается осложнение.



"На сегодняшний день в стационарах города имеется около 700 таких больных, которые в свое время были бессимптомными вирусоносителями, либо занимались самолечением. Это причина, по которой появляется пневмония неустановленной этиологии", — добавил Бекшин.

Разъясняя данный вопрос, Бекшин привёл в пример случаи, когда контактные к зараженным коронавирусом могут иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования.



В медицинской практике такие пациенты выявляются методом сбора данных anamnesis morbi (жалобы пациента) и anamnesis vitae (информация об условиях жизни, трудовой деятельности, семье и так далее).



Если в ходе anamnesis vitae выявляется, что член семьи пациента переболел или у него был выявлен положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, то можно предположить, что пациент также является носителем, но из-за бессимптомного течения заболевания в свое время не принял меры, что привело к пневмонии неустановленной этиологии.