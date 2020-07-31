Японские врачи предупредили об опасности ношения масок детьми

Детям до трёх лет не стоит носить защитные маски для профилактики коронавирусной инфекции - они могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом предупреждают российские и японские специалисты, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Газету.Ru".



Японская ассоциация педиатров поясняет, что у детей в этом возрасте узкие дыхательные пути, а ношение маски может серьезно затруднить дыхание и даже привести к удушью.



Кроме того, в жаркую погоду маска может увеличить риск развития теплового удара у ребенка, а также создать дополнительную нагрузку на сердце. "Жар не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара. Также у детей часто возникает рвота, что в свою очередь может вызвать пневмонию и удушье", - подчеркнул глава ассоциации Акира Камикава.



Член Союза педиатров России Ильдар Зиннатуллин согласен с мнением японских коллег. "Ритм и глубина дыхания у детей меняются несколько раз в минуту. Маска, как препятствие для вдоха и выдоха, может вызвать сонливость, быструю утомляемость, приступы паники и тревоги. Ведь в момент ее ношения мозг ребенка испытывает гипоксию со всеми вытекающими обстоятельствами", - объяснил он.



Врач подчеркнул, что маленькому ребенку необходимо прикладывать много дополнительных усилий, чтобы сделать вдох через плотную ткань маски. "Для этого им нужно подключать резервную дыхательную мускулатуру, а у малышей она не так развита, как у взрослых", - отметил Зиннатуллин, добавив, что фанатичное ношение защитной маски может навредить больше, чем сам вирус.



Специалист заметил, что в крайних случаях на короткое время медицинскую маску все же можно надеть на ребенка - в частности, при походе в поликлинику - место повышенной опасности. "Тем не менее лучше по возможности сидеть дома и не посещать замкнутые пространства без явной на то нужды", - предостерег медик.



При этом действительно обезопасить малыша могут использование антисептиков, санитарная обработка вещей, к которым ребенок может прикоснуться, и ношение маски самими взрослыми: "Если они будут здоровы, то и ребенку ничего не грозит".



Стоит также ограничить контакты ребенка с другими детьми и взрослыми, считает Зиннатуллин. Тем не менее ограничивать прогулки полностью все же не стоит.



"Гулять нужно, но не на детских площадках. Это могут быть парки, лесополоса в городе - одним словом, открытые пространства", - сказал врач.



Слова Зиннатуллина подтвердила глава пресс-службы НМИЦ здоровья детей российского минздрава Дарья Акоева. "В качестве профилактики коронавирусной инфекции у детей следует просто максимально избегать массового скопления людей и соблюдать безопасную дистанцию", - пояснила она.



Напомним, министр здравоохранения Алексей Цой подписал приказ, который обязует казахстанцев всех возрастов носить защитные маски в общественных местах, в том числе на открытом воздухе (на улице, вне дома). Он заявил, что людей без масок будут штрафовать. Данный приказ вызвал неоднозначную реакцию среди казахстанцев.