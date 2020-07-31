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В США умерла первая собака с диагнозом коронавирус

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:24
В США умерла первая собака с диагнозом коронавирус
Фото - Мир Собак
Умерла овчарка Бадди, ставшая первой собакой в США с диагнозом COVID-19.

Как сообщил 30 июля журнал National Geographic, собака умерла 11 июля, пишут «Известия».

Еще в апреле у семилетнего пса появились симптомы затрудненного дыхания, а в начале июня служба инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США сообщила, что у животного выявлен коронавирус.

В медицинской карте животного указано, что собака страдала онкологическим заболеванием.

Неизвестно, являлось ли оно причиной нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19 или же, наоборот, опухоль стала следствием вируса.

Согласно сведениям Министерства сельского хозяйства США, в стране были зарегистрированы 12 зараженных коронавирусом собак, 10 кошек, лев и тигр. В настоящее время нет доказательств, что домашние животные играют значительную роль в распространении инфекции, однако известно, что они могут заражаться от людей.

20 мая министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен рассказала о первом выявленном в стране случае передачи коронавирусной инфекции от норки к человеку.

Позднее появились сообщения о новых случаях передачи инфекции от норки.


Источник: caravan.kz
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