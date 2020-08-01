Суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт в Бостоне

Апелляционный суд США отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне.
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменен, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», - цитирует РИА Новости решение суда.
Как пишет РБК, суд в Бостоне поддержал большую часть обвинительного приговора, но распорядился, чтобы судья нижестоящего суда провел новое разбирательство по вопросу о том, какое наказание Царнаев должен получить за совершенное преступление. Как поясняется, громкое дело широко освещалось в СМИ, где были показаны фотографии Царнаева, а также фото и видео раненых и убитых в результате теракта. И судья первой инстанции «не справился» с отбором присяжных, включив в их число тех, кто «уже сформировал мнение о виновности Джохара».
В то же время судья апелляционного суда заверил, что приговор для Царнаева останется суровым.
«Не сомневайтесь, оставшиеся дни Джохар проведет в тюрьме, и вопрос только в том, решат ли власти окончить его жизнь казнью», - сказал он.
15 апреля 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате погибли три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после теракта полиция вышла на след его организаторов – братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар получил огнестрельные ранения и был арестован.
Джохар Царнаев был признан виновным по всем 30 пунктам обвинения. 15 мая жюри присяжных после 14,5 часов обсуждения признало его виновным по 6 из 17 пунктов федерального обвинения, по которым предусмотрена смертная казнь. Защита Джохара не стала оспаривать его вину в организации взрыва, а хотела только спасти от смертного приговора, пытаясь доказать, что Джохар находился под сильным влиянием старшего брата. Адвокаты и ранее настаивали, что основным организатором бостонских взрывов был Тамерлан. Защита также утверждала, что суд 2015 года в Бостоне не был справедливым, поскольку на присяжных оказало влияние освещение событий в СМИ.
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